اللجنة العليا للصحة تمنع استخدام لقاحات كورونا خارج المؤسسات الرسمية

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يوم الجمعة، عدة توصيات بشأن جائحة كورونا، أبرزها منع استخدام مضادات الفيروس خارج إطار المؤسسات الرسمية.

وذكرت اللجنة العليا في بيان انها وجهت بمنع استخدام اللقاحات خارج المؤسسات الرسمية، اضافة إلى منع استيراد لقاحات كورونا من أي جهة من دون موافقة وزارة الصحة، مؤكدة على منع التجمعات ومتابعة الإجراءات الوقائية.

وشددت اللجنة العليا؛ على وزارة التربية متابعة إغلاق المدارس الأهلية كافة، مشيرة إلى أن دوام الصيدليات الأهلية لغاية الساعة الثامنة مساء طيلة أيام حظر التجوال الشامل والجزئي