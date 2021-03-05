بسم الله الرحمن الرحيم

(بابا الفتيكان مرجع..واحنه عدنه مراجع)؟ والله عيب يا شيعة العراق..(مراجعكم مخازي) مقارنة..

بابا دولة الفتيكان فرنسيس.. وهو البابا (266) بكنسية الفتيكان..وهو مرجع لكل المسيحيين الكاثوليك بالعالم بدون منازع.. تم انتخابه (بمجمع انتخابي كنسي من كبار رجال الدين المسيحيين من مختلف دول العالم) ..ويتم احترامه وتبجيله من قبل المسيحيين بالعالم الكاثوليك.. وهو شخصية عالمية .. ومعروف تسلسله التاريخي وحياته بوطنه الارجنتين وهجرات عائلته..

وقد يسال سائل..

(السستاني) هل هو مرجع الشيعة بالعالم؟ ومن اعطاه هذه الصفة كمرجع اعلى؟

وهل يتم الاعتراف بها من قبل بقية المراجع بالنجف؟ ام هناك مرجعيات اصلا لا تعتبره الاعلم.. هل سلطة السستاني الروحية لدى الشيعة.. نفسها سلطة البابا الروحية لدى الكاثوليك.. (وهل يعرف الشيعة اصلا تاريخ السستاني بل اكثرهم لا يعرف سستان اين توجد داخل ايران)..

ثم ان (البابا فرنسيس) الذي اسمه (خورخي ماريو بيرجوليو) وعائلته اصلها ايطالي هاجرت لامريكا الجنوبية.. شغل مناصب خلال حياته.. كرئيس اساقفة بيونس ايرس في بلده الارجنتين قبل انتخابه بابا، وكان يوحنا بولس الثاني منحه الرتبة الكاردينالية عام 2001..

واختار البابا اسم فرنسيس تاسيا بالقديس فرنسيس الاسيزي احد معلمي الكنيسة الجامعة والمدافع عن الفقراء والبسطاء والسلام.. ..ويتقن عدة لغات (الاسبانية واللاتينية والايطالية والالمانية والفرنسية والاوكرانية اضافة للانكليزية) فماذا يتقن السستاني يا ترى؟ (والجميل بالكنيسة الكاثوليكية تختار اسماء مقدسة لهم حتى تبعد النعرات القومية والاقليمية عن البابا).. في حين السستاني يحمل لقب فارسي ايراني (اسم بلدته ببلوشستان ايران التي اسمها سستان)..

وبمقارنة بين التعليم الجامعي .. لبابا الفتيكان.. والسستاني:

فالبابا فرنسيس (تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة للاباء الساليزيان.. ومدرسته الاعدادية كانت متخصصة في التقنيات الكيميائية، وتابع دراسته الجامعية محصلا درجة الماجستير في الكيمياء، يجامعة بوينس ايرس التي تخرج من هذه الجامعة عدد من الحاصلين على جائزة نوبل (اربع فائزين)…. وبعض المصادر تؤكد اخذه درجة الدكتوراه.. السؤال هنا (السستاني) ما هو تحصيله الجامعي ؟ ما هو تحصيله الديني؟

والبابا فرنسيس يعتبر اول بابا من العالم الجديد وامريكا الجنوبية والارجنتين.. اي اول بابا من خارج اوربا منذ عهد البابا غريغوري الثالث (741-731).. ليكون ثالث بابا غير ايطالي بعد البابا يوحنا بولس الثاني البولندي 1978، والبابا بنديكتوس السادس عشر الالماني عام 2005.

السؤال هنا (متى نرى مرجع بالنجف ليس ايراني ومن خارج الاحتكار الايراني للمرجعيات)

التي تقوم على استبعاد (طلبة العلوم الدينية من العشائر العربية الشيعية عن تقلد المرجعية بالنجف).. ولنتبه لمقارنة اخرى.. (معظم مرجعيات الفتيكان هم من الايطاليين.. حيث مقر الفتيكان).. في حين نرى (مرجعيات النجف بالعراق هم ليسوا عراقيين).. بل (ايرانيين)..وقلة من اصول لبنانية .. ايضا اجنبية عن العراق.. مما يؤكد المؤامرة على العرب الشيعة بالعراق..

ولكن بالتاكيد زيارة البابا للنجف بالعراق.. يعطي لها مكانتها العالمية بدون منازع

كمرجعية للشيعة بالعالم.. متقدمة على (حوزة قم الايرانية الحديثة في فهم الاولويات العالمية، واستثمار الدبولومايسة الدينية).. السؤال هل ستستثمر (النجف والمؤسسة المرجعية) هذه الزيارة.. لفهم طبيعة العلاقات الدولية والعلاقات بين الاديان والطوائف.. بطرح سؤال:

(من يعطي للفتيكان هذه الحضوة الدولية.. التي تفتقدها مرجعية النجف)؟؟

ومتى اصبح للفتيكان هذه المكانة الانسانية والعالمية.. بما تتمتع به بمكانة متميزة كونها قبلة الكاثوليك بالعالم.. رغم هي اصغر دولة بالعالم..

الجواب/ عندما تم تحويل الفتيكان من مرجعية دينية مائعة تتدخل بشؤون الدول الاوربية وتسبب الصراعات الدموية.. الى (دولة) معترف بها دوليا كمرجعية للمسيحيين الكاثوليك بالعالم.. ضمن اتفاقية دولية بموجبها تم الحد من تدخلات الباباوات بشؤون الدول الداخلية سياسيا.. فانشغلت الفتيكان بعد ذلك برعاية شؤون المسيحيين بالعالم والانسانية جميعا.. بدون التدخل بالنزاعات السياسية .. ليصبح للفتيكان كدولة اكثر من 170 سفيرا بدول العالم..

فالفتيكان تعتبر دولة وفق القانون الدولي.. بسلطة مستقلة وفق نظام حكم مطلق يتراسه البابا.. وتبلغ مساحتها نصف كيلو متر مربع تقريبا.. وللفتيكان جواز سفر وطوابع بريد ولوحات سيارات وعلم ونشيد خاص بها..وتتشابه النجف مع الفتيكان.. فكلاهما مدن موتى.. فقد شيدت كاتدرائية بالقرن السادس عشر فوق مدينة تحتوي رفاة مسيحيين قضوا دفن القديس بطرس سنة 64 ميلادية..

فهل تفهم النجف ذلك وتسعى لتاسيس دولة بحدود محددة بمدينة النجف حول مرقد الامام علي.. كمرجعية للشيعة الجعفرية بالعالم .. وتفك وصايتها السياسية عن العراق وشيعتهم العرب.. لترعى شؤون الشيعة بالعالم..

علما البابا فرنسيسن يعتبر من الاصلاحيين بالكنسية..(السؤال السستاني اين هو اصلاحه)؟

فالبابا قاد اصلاح بالكنيسة وصلت ان رفع السرية البابوية عن قضايا الاعتداءات الجنسية.ِ. في محاولة لمكافحة هذا النوع من القضايا داخل الكنسية الكاثوليكية.. فماذا عن الشذوذ والتحرشات الجنسية التي تنتشر بين حوزات النجف وكربلاء وقم وغيرها؟؟ ويتم التكتم عليها رغم فضائحها..

وللنجف كمرجعية علاقات متوترة مع كثير من الحكومات ببغداد، كذلك الفتيكان قبل ان تؤسس كدولة.. كان لديها علاقات متوترة مع حكومات روما.. اذا وضفت الحكومة يدها على اراضي الثانية.. ورفض الباباوات الاعتراف بالدولة.. واعتصموا في الفتيكان لمدة 60 عام تقريبا.. لتقبل الكنيسة عام 1929 اتفاقية تم بموجبها الاعتراف بالفتيكان كدولةمستقلة.. و منحت الدولة الكنيسة تعويضا ماليا عن المناطق التي اصبحت تحت سيطرتها..

وللفتيكان لديها حرس لحمايتها.. يطلق عليه الحرس السويسري.. ليمثل اصغر جيش بالعالم.. في حين مرجعية النجف اسست مليشيات من وراء فتوى الكفائي.. وقبلها اسست ما تحسب مرجعيات زيفا جيوش اخرى كالحرس الثوري من قبل خميني ايران.. ومليشيات باسم الصدر .. ليدخل الشيعة بصراعات المرجعيات المرعبة.. فهل يعي السستاني اهمية جعل مدينة النجف دولة كالفتيكان وبنفس الوقت تخصيص قوة حماية محدودة لحماية هذه الدولة كحرس تشريفات..

والفتيكان لديه مرصد فلكي متطور بامريكا.. ترصد فيه النجوم.. فماذا لدى مرجعية النجف من تقنيات حديثة يا ترى؟؟

المحصلة البابا فرنسيس صاحب مسيرة لا تشوبها شائبة.. فما هي مسيرة السستاني وتاريخه ..

ملاحظة .. (البابا رمز السلام).. (مرجعيات قم ومرجعيات بالنجف) ترفع شعارات الموت والحروب

باباوات الفتيكان تقود السلام العالمي والدعوة لها.. في حين مرجعيات قم الايرانية واصوات يحسبها البعض مرجعية بالنجف انعكاس للاصوات النشاز بقم.. ترفع شعارات الموت والحروب .. لهذه الدولة او تلك.. وتؤسس كل منها ملشيات مسلحة.. لتبني مافيات عائلية معممة.. كال الصدر وال الحكيم .. الخ.. لتضاف لاكبر مليشيات دموية تثير الفوضى بالشرق الاوسط (الحرس الثوري الايراني للخميني ووريثه خامنئي السيئي الصيت).. ولا ننسى مافيات ال الصدر ومليشياتها الدموية.. كل ذلك التشرذم سببه عدم جعل جزء من مدينة النجف حول مرقد الامام علي دولة لترعى شؤون الشيعة بالعالم وتفك وصايتها السياسية والمالية عن العراق وشيعته العرب.

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم