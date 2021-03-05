عدنان الظاهر

شباط 2021

زيارةُ الضريحِ

مرّتْ أيامُ شِتاءِ البردِ القاسي أنفاسا

مرّتْ في وادي سلامٍ للموتى

قالَ سلاما

مرّتْ أوتارُ حرائقِ روما في نارِ القيثارِ

والطارقُ بابي والسارقُ ألبابي

والعازفُ قارَ المِزمارِ

يبني الحصنَ ليُطفئَ ناري غُصناً زيتونا

يسقيها أمواهَ الزهرِ دموعاً خُضرا

نِذْراً للواقدِ شمعا

يا وحشةَ صبرِ المكسورِ جناحا

يتضوّرُ في نقلي رجلي جوعا

مُختارُكَ ملعونٌ أبّاً جَدّا

لا يستجدي لا يُجدي

لا ينفخُ ناراً في عودِ

جَدِّدْ صَفحاتِ الأخبارِ

صوتُكَ مَلْحمةٌ أخرى

سافرْ بَرْقاً سافِرْ رَعْدا

إطفئْ قنديلا

إطفئْ أَمَلاً يتلبّسُ إبليسا

لا تضْربْ تختاً في وَحْلِ

سافِرْ وأخلعْ رأسكَ يأسا

إرفعْ للأعلى طقْسا

أجراسُكَ سودٌ سودُ

إطفئْ نارا

إطفئْ نارَكَ وارحلْ

إطفئْ وتوكّلَ يا مُختّلَ العقلِ

الماشي يستجدي ظلِاّ

لا يُفشي أسرارا

عُدْتُ وزرتُ ضريحا

أقبسُ من نارِ القدسِ وضوحا

ألفيتُ الدمعةَ في جفنِ القنديلِ

والليلَ طويلاً باعا

إفتحْ للنائمِ في قبوٍ بابا

عينُكَ ملآى تَصخابا

سَلِّمْ وتعهدْ بزياراتٍ أطولَ أُخرى

وبناءِ المرمَرِ في أثوابِ حِدادٍ سودِ

أَوْقِدْ وامسحْ عينَكَ في رملِ ظلامِ القبرِ.

دكتور عدنان الظاهر