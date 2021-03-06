أور الأثرية جاهزة لاستقبال البابا: منصة VIP وجسور خشبية وانترنت

ذي قار/ حسين العامل

اكدت مدينة اور الاثرية، امس، جاهزيتها لاستقبال بابا الفاتيكان فرنسيس الذي من المقرر ان يزور بيت النبي ابراهيم في المدينة المذكورة اليوم السبت.

وفيما اشارت الى تجهيز منصة جلوس (VIP) لقداسة بابا الفاتيكان والضيوف ومركز اعلامي، اكدت قيادة شرطة ذي قار نشر ثلاثة اطواق أمنية يشارك فيها الفوج الرئاسي لتأمين الزيارة التاريخية.

وقال منقب الآثار في مدينة اور الاثرية علي كاظم لـ(المدى) ان “الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات الساندة لها استكملت جميع الاعمال المطلوبة لاستقبال بابا الفاتيكان واصبحت المدينة جاهزة بصورة تامة”، مبينا ان “الاعمال تضمنت تأهيل شبكات الكهرباء والطرق وربط المواقع الاثرية بممرات خشبية وتجهيز مظلات استراحة ولوحات تعريفية للمواقع الاثرية وتأهيل الابنية وتأثيثها وتزويدها بالخدمات الاساسية”. واضاف كاظم “كما تم تجهيز منصة جلوس (VIP) لقداسة بابا الفاتيكان والضيوف فضلا عن مركز اعلامي مزود بكامل خدمات الاتصال الضرورية للتغطية الاعلامية”، مشيرا الى ان “الاعمال المذكورة شاركت في انجازها مجموعة من الدوائر متمثلة بالكهرباء وبلدية الناصرية ومديرية بلديات ذي قار وشركة نفط ذي قار وشركة اور العامة ودوائر اخرى فضلا عن شركة ايرثلنك التي قامت بنصب ابراج واتصال وتأمين خدمات الانترنت”. واشار منقب الآثار في مدينة اور الاثرية الى مشاركة منظمة (جسر الى) الايطالية وكلية مزايا الاهلية في الاستعدادات لزيارة بابا الفاتيكان التاريخية”، منوها الى ان “الجهات القائمة على الاستعدادات عملت على مراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي في اماكن استقبال البابا”.

وبدوره قال مدير قسم إعلام قيادة شرطة ذي قار العميد الحقوقي فؤاد كريم لـ(المدى) إن “الاجهزة الامنية في قيادة شرطة ذي قار باشرت وبالتعاون مع تشكيلات من الجيش والفوج الرئاسي بتنفيذ مفردات الخطة الامنية الخاصة بتأمين الحماية الكاملة لمدينة اور الاثرية”، مبينا ان “الخطة الامنية تضمنت نشر ثلاثة اطواق امنية تديرها التشكيلات الامنية والعسكرية المكلفة بالواجب”.

واوضح كريم ان “الاجهزة الامنية في الشرطة المحلية تتولى الخط الاول خارج مدينة اور الاثرية فيما تتولى تشكيلات الجيش حماية محيط المدينة المذكورة بينما ينتشر الفوج الرئاسي داخل مدينة اور”، لافتا الى ان “الخطة تم اعتمادها بعد اجراء عدة ممارسات امنية خلال الايام الثلاثة المنصرمة تحاكي تطبيقها وذلك للتأكد من رصانتها والوقوف على نقاط الخلل فيها ومعالجتها قبل ان تدخل حيز التنفيذ الفعلي”. وكان مدير دار الصحافة التابعة للكرسي البابوي قد أعلن أن زيارة البابا للعراق ستستمر لأربعة أيام وستشمل مدن بغداد وأور وأربيل والموصل وقرة قوش.

وكان البابا فرنسيس قد أعلن في حزيران من العام 2019 عن رغبته في زيارة العراق في الخامس من آذار 2021، في أول زيارة بابوية إلى هذا البلد العربي، وذلك خلال كلمة له أمام أعضاء مجموعة من الجمعيات الخيرية التي تساعد المسيحيين في الشرق الأوسط وغيره. وقال: “تلازمني فكرة دائمة عندما أفكر في العراق، لدي استعداد للذهاب إلى هناك العام المقبل”.