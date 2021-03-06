إطلاق مهرجان الثقلين للأفلام التلفزيونية بدورته الأولى

أطلقت قناة الثقلين الفضائية الدولية – الشهر الجاري – الدورة الأولى لمهرجانها المخصص للأفلام التلفزيونية تحت شعار “مهرجان الثقلين “.

يضم المهرجان فئات فيلمية متنوعة، ضمن: فئة الأفلام القصيرة، الأفلام الوثائقية وأفلام الرسوم المتحركة الانيميشين.

وتهدف هذه التظاهرة المخصّصة للأفلام التلفزيونية إلى تشجيع رواد الفن السابع والناشطين فيه لإنتاج أعمال فنية تركز في مضامينها على موضوعات إنسانية وأخلاقية، والإلمام بهذه القضايا المشتركة في مختلف الثقافات والأديان السماوية.

شروط المشاركة في المهرجان:

–إرسال الفيلم بصيغة HD بالحد الأدنى مرفق بملف PDF يتضمن معلومات حول المخرج والمنتج وملخص الفيلم.

–يجوز لكل شخص إرسال فيلمين

–الحد الأقصى للفيلم القصير 30 دقيقة

–لا يجب أن يتضمن الفيلم ترجمةtle”“Subti

–أن تكون لغة الفيلم عربية أو إرسال السيناريو بملف PDF اذا كانت لغة الفيلم غيرعربية وأن يتم إراسله بشكل منفصل.

الجدير بالذكر أن الأفلام والأعمال التي يتم اختيارها سيتم بحثها ونقدها عبر متخصصين وخبراء ضمن برنامج خاص يحمل عنوان “مهرجان الثقلين” من قبل قناة الثقلين.

وتبث القناة برنامج المهرجان في أيام السبت والثلاثاء عند الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن للمتابعين إرسال آرائهم وتعليقاتهم حول أي فيلم يختارونه عبر وسائل التواصل مع المهرجان وسيتم منح جوائز للمشاركين لأفضل تفاعل وطرح الآراء حول الأفلام المشاركة.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة قسم “مهرجان الثقلين” في الموقع الالكتروني للشبكة الفضائية www.thaqlayn.tv أو التواصل عبر الإيميل [email protected] أو عبر رقم الهاتف “واتساب(009647822322658). ”

وسيتم إرسال تفاصيل أخرى عن فعاليات المهرجان لاحقاً.

هبة اليوسف