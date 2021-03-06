إقليم كوردستان مجدداً التأكيد على الشفافية : زودنا بغداد بكل الأرقام والبيانات الخاصة بالنفط ورواتب الموظفين

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، أن الحكومة سلمت جميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالإيرادات والنفقات النفطية منها وغير النفطية والتسجيل البايومتري الخاص برواتب للموظفين إلى بغداد.

وقال د. جوتيار عادل، في بيان ونحن نمر بالمراحل الأخيرة والنقاشات الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، وبعد إجراء مباحثات كثيرة مع جميع الجهات المعنية، تؤكد حكومة إقليم كوردستان التزامها بجميع واجباتها وإيمانها بمبدأ الشفافية كما جاء في برنامج عمل الكابينة الحكومية التاسعة”.

وأضاف، “أن حكومة إقليم كوردستان قد اطلعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي من خلال الكتاب المرقم (7 – خاص)، في 1-2-2021، على جميع التفاصيل المتعلقة بالعملية والإيرادات والنفقات النفطية (استناداً لتقرير تدقيق ومراجعة شركة ديلويت الدولية)، إلى جانب إرسال الإحصائيات ذات الصلة بالإيرادات غير النفطية والمنافذ الحدودية وعائداتها اعتماداً على البيان المالي السنوي لوزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، بالاضافة الى إرسال جداول الأرقام والمعلومات الخاصة بموظفي إقليم كوردستان بحسب نظام التسجيل البايومتري”.

مبيناً، أن “حكومة إقليم كوردستان تؤكد دائماً التزامها بمبدأ الشفافية للكشف عن الإيرادات النفطية وغير النفطية للرأي العام والحكومة الاتحادية، وقامت حتى الآن بالرد الدقيق وبكتب رسمية على جميع الاسئلة المقدمة من وزارتي المالية والنفط العراقيتين وكذلك اللجنة المالية في مجلس النواب”.

وأردف عادل، أنه “في الوقت نفسه، يؤكد الإقليم مرة أخرى على استعداده لإيضاح أي استفسار بهذا الصدد، وذلك من أجل تبديد كافة الالتباسات والإشكاليات التي من الممكن أن تؤثر على مسار التفاهم والاتفاق بين الجانبين”.