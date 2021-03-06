الاستخبارات العسكرية تقبض على تاجر الكريستال والمسؤول عن مجاميع الترويج والبيع في المدائن

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من القبض على تاجر الكريستال والمسؤول عن مجاميع الترويج والبيع في المدائن.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/،: “بجهود استثنائية تخللتها عمليات متابعة ومراقبة لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وبعملية استخبارية نوعية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الحادية عشرة واستخبارات لواء المشاة ٤٢ من القاء القبض على واحداً من اهم تجار مادة الكريستال المخدرة ومسؤول مجاميع الترويج والبيع في مناطق الوردية والتأميم التابعة لقضاء المدائن بعد نصب كمين محكم له في سيطرة جرف النداف جنوبي بغداد وتضبط بحوزته رمانة يدوية”.

واضافت ان “القوات سلمت المقبوض عليه للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”. انتهى 25ن