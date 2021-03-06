الصحة تسجل 5127 إصابة بكورونا.. ونسب الشفاء تتراجع إلى 90.8%

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5127 إصابة و30 وفاة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة في عموم البلاد.

وخلال يوم ارتفعت الإصابات الكلية في العراق حسب بيان وزارة الصحة، الى 719121 إصابة، بعدما تم تسجيل 5127 إصابة جديدة.

وتوفي خلال يوم واحد 30 شخصاً جراء كورونا، ليرتفع عدد المتوفين بالجائحة الى 13537 وفاة.

وبلغت اعداد المتعافين الكلية من الفايروس، 653149 شخصاً، لتنخفض النسبة المئوية للشفاء الى 90.8% بعدما كانت تصل الى اكثر من 94%. وفي البصرة، أعلنت دائرة الصحة، تسجيل 934 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت دائرة الصحة في بيان لها، إنه تم تسجيل 934 إصابة جديدة بالفايروس، مقابل 398 حالة شفاء، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، فيما بلغ عدد الراقدين في المستشفيات 42 حالة.

ووفقاً للدائرة، يبلغ المجموع الكلي للإصابات في المحافظة 53749 حالة، فيما تبلغ حالات الشفاء 43590 حالة، وكذلك عدد الراقدين 150 حالة.

وبحسب الإحصائية الرسمية الصادرة عن دائرة صحة البصرة، تصل نسبة الشفاء من فايروس كورونا إلى 81%، فيما تصل نسبة الوفيات إلى 1.7%.

الى ذلك، دعت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وزارة التربية الى متابعة إغلاق المدارس الأهلية كافة، فيما حددت دوام الصيدليات الأهلية بأوقات الحظر. أكدت اللجنة العليا، على منع التجمعات ومتابعة الإجراءات الوقائية، فيما قررت ان يكون دوام الصيدليات الأهلية لغاية الساعة الثامنة مساء طيلة أيام حظر التجول الشامل والجزئي.

ومنعت اللجنة استخدام اللقاحات خارج المؤسسات الرسمية للدولة العراقية، كما منعت استيراد لقاحات كورونا من أي جهة من دون موافقة وزارة الصحة.