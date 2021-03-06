الطقس مستقر وفرص هطول الأمطار تتلاشى

تشير التوقعات الجوية، الى أن طقس العراق سيكون صحواً مستقراً مع اختفاء فرص هطول الامطار في عموم البلاد. وقال الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة على (فيسبوك)، إن “الأجواء مستقرة دافئة نهارا وباردة ليلا ولا توجد امطار خلال يوم غد السبت (اليوم) والأحد في عموم البلاد”، مشيرا الى أن درجات الحرارة العظمى خلال نهار اليوم السبت كما يلي:

المنطقة الشمالية… 15 إلى 20

المنطقة الوسطى.. 21 إلى 23

الفرات الأوسط… 23 إلى 24

المنطقة الجنوبية… 24 إلى 25

المنطقة الغربية… 18 إلى 19

وأشار الى أن “الأجواء باردة ليلا ودرجات الحرارة المتوقعة الصغرى خلال فجر السبت” هي:

المنطقة الشمالية… صفر إلى 6

المنطقة الوسطى.. 7 إلى 9

الفرات الأوسط… 10 إلى 11

المنطقة الجنوبية… 11 إلى 12

المنطقة الغربية… 4 إلى 6

ولفت العلي الى أن “الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية والغربية تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 15 كم بالساعة، واحيانا تكون متقلبة الاتجاه في المناطق الشمالية”، مبينا أنها “تكون في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط، وشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا تتراوح سرعتها نهارا ما بين 20 إلى 30 كم بالساعة”.