المنافذ تعلن إحصائيات إيرادات شهر شباط الماضي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن إحصائية الإيرادات المتحققة في شهر شباط 2021، وكذلك المخالفات التي تم ضبطها في عموم المنافذ الحدودية.

وقالت الهيئة في بيان إن “الايرادات الكمركية والضريبية َوالامانات المتحققة بلغت 96784370000 مليار دينار عراقي”، مشيرة إلى ان “مجمل المخالفات التي تم ضبطها 105 مخالفة تحت عناوين مختلفة”.

واشار البيان الى انه “بالرغم من الظروف الاستثنائية لتفشي وانتشار جائحة كورونا وتزامن مع شهر شباط بما يسمى العطلة الصينية والتي توقفت فيه تدفق البضائع إلى كافة أنحاء العالم وانعكس ذلك على حجم التبادل التجاري ونسبة الإيرادات”.