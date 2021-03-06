تزامنا مع زيارة البابا.. ازالة صورة المهندس من مدخل مطار بغداد والحشد يعلق

نفت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، ازالة صورة النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي من مدخل مطار بغداد الدولي، مؤكدة سقوطها بسبب الرياح.
وذكرت الهئية في بيان اليوم (5 اذار 2021)، ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء تحدثت عن إزالة صورة الشهيد الكبير أبو مهدي المهندس من مدخل مطار بغداد الرئيس من قبل بعض الجهات تزامنا مع وصول البابا فرانسيس إلى بغداد”.
واضافت، ان “هيئة الحشد الشعبي تود التأكيد أن الجدارية تم تجديدها يوم أمس وسقطت اليوم بسبب الرياح وسيتم إعادتها كما هي في 24 ساعة”.
ودعا البيان الجميع الى توخي الحيطة والحذر في تداول المعلومات وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.