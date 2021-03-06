رئيس مجلس القضاء الاعلى يحضر مراسم استقبال بابا الفاتيكان فرنسيس الاول

بغداد / إعلام القضاء

حضر السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان بتاريخ 5 / 3 / 2021 مراسم استقبال بابا الفاتيكان فرنسيس الاول التي اقامها رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر بغداد بحضور السادة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كما رافق السيد رئيس المجلس السادة نواب رئيس محكمة التمييز كل من زيدون سعدون بشار ونجم احمد عبد الله وكاظم عباس حبيب وحسن فؤاد منعم ورئيس الادعاء العام السيد سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي السيد جاسم محمد عبود .