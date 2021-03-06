سلطة الطيران المدني تصدر بياناً بشأن حركة المسافرين

أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، بيانا بشان حركة المسافرين الى البلاد.

وقالت السلطة في البيان انه “استناداً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)، بإلغاء قرارها السابق رقم (١ لسنة ۲۰۲۱)، والفقرة ( ۲ ) من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۱ لسنة ۲۰۲۰) بشأن الدول الممنوع السفر إليها والوافدين منها، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، وتضمن نص قرار اللجنة جلب فحص (PCR) من مراكز ومختبرات رصينة خلال (۷۲) ساعة قبل دخول الوافدين إلى العراق يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس (كوفيد – 19)”.

واضاف البيان أنه سيتم حجر الوافدين إلى العراق حجراً إجباريا في أماكن عملهم أو تواجدهم لمدة ( 14 ) يوما، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين التأكد من عدم ظهور أي أعراض مرض لديهم، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل”.