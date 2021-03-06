شاهد .. مواطن من النجف يصف الإجراءات «الشكلية» لاستقبال البابا: يا گلاوجية!

تناقل نشطاء من النجف، اليوم السبت، شريط فيديو لأحد الناشطين وهو يسخر من الإجراءات الشكلية لتزيين المدينة، استعداداً لاستقبال بابا الفاتيكان.

ويظهر في الشريط المصور أحد ناشطي النجف وهو يقف على محور مرور البابا باتجاه مركز المدينة قادماً من المطار، مشيراً إلى خطوط التنصيف التي رسمت حديثاً حتى نقطة عبور موكب البابا.

كما يشير إلى تلوين حجارة الرصيف على جانبي نفس الطريق، وأيضاً حتى النقطة التي يمر منها البابا قادماً من المطار باتجاه مركز النجف.

ويقول الناشط: إلى متى يا «گلاوجية!».

وكلمة «گلاوجي» تطلق بالمحكية العراقية على الشخص المحتال الكذاب.