قداس البابا ينتهي في بغداد وأصوات “الهلاهل” العراقية تتعالى

وقال مراسلنا، إن “مراسم القداس التي تمت برعاية بابا الفاتيكان فرنسيس وبحضور رسمي وشعبي كبيرين انتهت في كاتدرائية مار يوسف بمنطقة الكرادة ببغداد”.

وأضاف، أن أصوات “الهلاهل” العراقية تعالت خلال خروجه من قاعة الكاتدرائية.

وأقام بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم السبت، قداساً بكاتدرائية مار يوسف وسط بغداد.

وقال مراسل إن البابا أقام قداساً بكاتدرائية مار يوسف في منطقة الكرادة وسط بغداد، بحضور رئيس الجمهورية برهم صاح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وشخصيات سياسية أخرى، بالإضافة إلى حضور شعبي كبير.