قياديّ بفتح: “إلى الآن، 5 فصائل فلسطينيّة تريد التحالف معنا”

في تصريح له نُشر مؤخّرا على مواقع إخبارية فلسطينية وعربيّة، أكّد القيادي بحركة التحرير الفلسطيني “فتح” عزام

الأحمد، أنّ هناك خمس فصائل فلسطينية أبدت استعدادها الدخول في قائمة انتخابيّة مشتركة مع حركة فتح.

وتُشير مصادر فلسطينيّة أنّ هناك حالة من الارتياح الشعبيّ لهذه التحالفات الانتخابيّة التي تقودها حركة فتح، لأنّها ستساهم في تخفيف حدّة تفكك الطبقة السياسية الفلسطينيّة، وستدفع بمرشّح كبير اسمه حركة فتح لمنافسة مرشّح أو مرشّحيْن آخرين للفوز بغالبية المقاعد الانتخابيّة في الانتخابات التشريعية القادمة، ممّا سيسهّل العملية الديموقراطيّة في البلاد.

من ناحية أخرى، باركت قيادات حركة فتح وأنصارها هذه الخطوات في اتجاه تعزيز حظوط الطيف الفتحاويّ في الفوز بالانتخابات المقبلة خاصّة مع وجود منافسة قويّة من طرف حركة المقاومة الإسلاميّة “حماس” وهو ما يفسّر رغبة العديد من الفصائل الفلسطينية الانضمام لقائمة فتح الانتخابيّة.

وأشار عزام الأحمد إلى أنّ الفصائل التي أبلغت فتح أنّها تريد التحالف معها هي “حزب (فدا)، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية”

وقد علّق القياديّ بفتح على هذه المستجدّات قائلًا: “نحن متفائلون بأن إجراء الانتخابات كنتيجة سيكون إيجاد نهاية للانقسام بشكل عملي”.

وبخصوص العراقيل التي من الممكن أن تنجم عن رفض دولة الاحتلال مشاركة المقدسيّين في الانتخابات أوضح الأحمد أنّ حركة فتح لن تقف صامتة وستواصل نضالها من أجل افتكاك حقوق الشعب الفلسطينيّ المشروعة أينما كان وتحت أيّ ظرف.

وفي ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القدس، قال: “هذه نقطة من النقاط الهامة التي جرى بحثها في نقاشاتنا” وأضاف الأحمد: “يجب على الحكومة الإسرائيلية أن لا تضع أية عراقيل أمام إجراء الانتخابات في القدس، والاتحاد الأوروبي أكد أيضًا على هذه النقطة، بحيث يشارك جميع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 في كل مراحل الانتخابات”.

نجلاء أيت كريم