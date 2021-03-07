مؤسسة الشهداء تعلن إنجاز ملفات 100 شهيد من متظاهري ذي قار

أعلنت مؤسسة الشهداء، عن إنجاز 100 ملف لشهداء تظاهرات ذي قار.

وبين مدير عام دائرة شهداء ضحايا الارهاب طارق المندلاوي، أن «عدد شهداء تظاهرات ذي قار بلغ 138 شهيداً وتم إنجاز حتى الآن 100 ملف بالكامل».

وأضاف ان «هناك اربعة من الشهداء من الموظفين وتم مخاطبة دوائرهم لترويج معاملاتهم وهناك 34 شهيداً لم يراجع ذووهم لترويج معاملاتهم»، مؤكداً أن «مديرية شهداء ذي قار سلمت 65 هوية تقاعدية ،وهناك 35 أخرى قيد الإنجاز في نظام الباركود والعمل مستمر عليها».

وأوضح المندلاوي أن «المديرية أنجزت أكثر من (300) معاملة للمصابين ،أي ما يقارب الـ 50% من المصابين والبالغ عددهم (720) مصاباً ،وتم عرضها على اللجنة الفرعية في ذي قار للمصادقة عليها».

وأشار الى أن «المديرية عوضت (117) عائلة من ذوي شهداء التظاهرات بمبلغ 10ملايين كمنحة من رئيس الوزراء»، لافتاً الى أنه «سيتم إدراج باقي الأسماء لرفعها لرئيس الوزراء لمنحهم المبالغ المخصصة لهم» .

وتابع المندلاوي أن «مؤسسة الشهداء عاكفة على إنجاز باقي المعاملات»، داعياً «الحكومة المحلية في ذي قار إلى إسناد مؤسسة الشهداء وكوادر اللجنة الفرعية».