وزير الصحة: ارتفاع كبير في الإصابات وتهاون بإجراءات الوقاية

أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، أمس السبت، زيادة الإصابات بكورونا فيما حدد نسب الحالات الخطرة.

وقال التميمي في تصريح صحفي إن «خلال جولة في عدد من الشوارع الرئيسة التي تشهد حركة الزائرين لاحظ وجود تهاون كبير في تطبيق الإجراءات الصحية وهناك من يرفض ارتداء الكمامة».

وأكد التميمي «على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية وأولها ارتداء الكمامة والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة، موجهاً، الفرق الصحية بتوزيع الكمامات على المواطنين مجاناً».

ولفت الى «تسجيل امتناع البعض عن ارتداء الكمامة مما يعد مخالفة صريحة لقانون الصحة العامة وتوجيهات المرجعية الرشيدة».

وأشار التميمي الى أن «هناك تزايداً في عدد الإصابات وأن 20% من الإصابات خطرة وأن نسبة الإصابات بين الأطفال كبيرة».

وأصدرت وزارة الصحة، يوم أمس، توجيهاً جديداً بخصوص الإجراءات الوقائية من وباء كورونا.

وبحسب بيان مقتضب من الصحة، فقد «وجه الوزير حسن التميمي بتكثيف الرقابة الصحية لمحاسبة المخالفين للشروط الوقائية».

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، أمس الأول، حزمة قرارات جديدة حول الوضع الصحي وإجراءات الوقاية من فايروس كورونا، بالتزامن مع الحظر الوقائي.

وأكدت اللجنة، على «منع التجمعات ومتابعة الإجراءات الوقائية»، مضيفة أن «على وزارة التربية متابعة إغلاق المدارس الأهلية كافة».

وقررت اللجنة أن «يكون دوام الصيدليات الأهلية لغاية الساعة الثامنة مساء طيلة أيام حظر التجول الشامل والجزئي، بالإضافة إلى منع استيراد لقاحات كورونا من أي جهة من دون موافقة وزارة الصحة، فضلاً عن منع استخدام اللقاحات خارج المؤسسات الرسمية».

ويوم الاربعاء الماضي، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، 3 توجيهات تخص اجراءات الوقاية من فايروس كورونا في البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أن «اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي».

وبحسب البيان، قررت اللجنة «تكليف وزارة الصحة بتقييم الموقف الوبائي والصحي يوم الاحد المقبل السابع من اذار وتقديم تقرير بخصوص الحظر».

وأكدت اللجنة، على «ضرورة التزام المواطنين بلبس الكمامات وفرض الغرامات على من لايلتزم حفاظاً على صحة المواطنين ومنع انتشار الوباء».

وبحسب البيان، جرى «توجيه كل الأجهزة الأمنية بلبس الكمامات وفرض عقوبات على من لايلتزم».