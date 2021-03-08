الرئيس بارزاني : زيارة البابا الى اقليم كوردستان تأكيد على قيمنا المشتركة عبارة عن السلام والتعايش وقبول الآخر

عبّر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، عن سعادته باستقبال قداسة البابا فرنسيس في أربيل التي وصلها البابا صباح اليوم الاحد ،.

وكتب الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، في تغريدة على حسابه بتويتر ” اسعدني استقبال البابا فرنسيس في أربيل”. مضيفاً ” زيارة البابا فرنسيس الى إقليم كوردستان تأكيد على قيمنا المشتركة وهي عبارة عن السلام والتعايش وقبول الآخر”.

وجاءت تغريدة الزعيم الكوردي ، بعد استقباله واجتماعه بقداسة بابا الفاتيكان بعد وصوله أربيل .

ووجّه الحبر الأعظم خلال الاجتماع الشكر للرئيس بارزاني على احتضان إقليم كوردستان للمسيحيين الفارين من بطش تنظيم داعش، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإقليم أصبح بيتا وملاذاً للمسيحيين.

كما ثمن البابا فرنسيس دور إقليم كوردستان في احتضان المكونات الدينية والقومية وترسيخ التعايش السلمي فيما بينها.

وقال البابا، إن إقليم كوردستان «أصبح بيتا وملاذا للمسيحيين خصوصاً بعد الهجمات التي تعرضوا لها من قبل تنظيم داعش».

وأكد البابا فرنسيس، أن زيارة الرئيس بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الى الفاتيكان كانت دافعا كبيراً له لزيارة إقليم كوردستان.

وكان الرئيس بارزاني وصف زيارة البابا فرنسيس إلى إقليم كوردستان بـ«التاريخية» مؤكداً أن زيارة البابا من شأنها أن ترسخ حالة التعايش السلمي في الإقليم والتي يفتخر بها مواطنو كوردستان على اختلاف مكوناتهم.