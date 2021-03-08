الـفـوضى الخَـلّاقـة

د. حسن كاظم محمد

تمهيد: لي صديق عزيز عليّ، وهو رجل دين متطلع في العلوم الدينية والدنيوية وكثير القراءة. وهو طبيب ذو اختصاص عالٍ في الطب ولكنه متفرغ للريادة الدينية حسب استحقاقه من الطائفة التي يعود إليها.

كنت أزوره في بيته بين حين وآخر، نتداول حلو الحديث في التاريخ، الشعر، الأدب الرفيع والقرآن الكريم. في إحدى الليالي مرت مفردة “الفوضى الخلاقة” سيئة الصيت وسألني هل سمعت في حياتك أن تكون هناك فوضى وخلاقة في نفس الوقت؟

بقيت في بالي هذه المقولة واطلعت عليها لاحقاً ومجمل ما توصلت إليه، هي خلاقة ومفيدة لمن أطلقها وراغبا في تطبيقها فقط وليس للغير، تدل على الأنا وإنها غير واقعية وغير عقلانية. للقارئ الكريم القصيدة الشعبية التي توضح ذلك.

فَوْضَه ما شِـفـِت بـالـدِنـيَه خَـلاّقـه

وَلا صَـدِّگ اْلـنَـمْـلَه يـوم عِـمْـلاقـه

نَـفْـس الـنـَمْـله يـوم وْتِـدِّعي تِگـدَر

تِـصْـرَع فِـيـل مِـن تْـضْرُبَـه چـلاّقَه

يِـصير تْگِـلـّي فـِيـل وْطار بِجْـناحَه

نِـزَل لِـنَّهـَـر لَـمَّـن نِـفْـذَت اْلـطـاقَـه

يِـصـيـر لْچـذِب بي فائِـدَه مَـرْجُـوّه

وْبـيهِه اْلـناس تِـتْـعـامَـل وْتِـتـلْاقَه

يِصـيـر اْلـخِـبـِل يـوم وْيِـدِّعـي آنَـه

عـالِم بِـالْـبَحـر وِبْـسِـرّه وَعْـمـاقَـه

يِـصير اْسْـمَع وَغَـمُّـض وَسْـتِـكِـن

وَرْتـاح، وَالـجـوْعـان إِلَـه اْلـفـاقَـه

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تـجّـار الحـروب اْبـتدعـو الـفِـكـره

يـذبّـون الـحـَـطـب عَـلْ نـار تَـوّاقه

ذولـه سِــلِـم مـا مـنـهـم ولا راحـه

يـدْعـون الســلام وهُــمّـه سُـرّاقـه

يـِخَـوْفَـك عـَـن حَـرب بِلّـيل يـوميّه

وكُـتُـب عـن السـلـم مَـمليّه أوراقه

يِـسَـوّد لـك نهارك وِنـتـه مِـتمرمر

يگـلّـك شـوف هـذي الـدِنيه بَـرّاقه

حَـرْب يْـدخِّـلك تخسر شباب ومال

سْلاح يـبـيع لـك بـوجـوه صَفّـاقـه

گـِلتو هـواي عـن العـدل والـرحمه

بَـس بالعـمـل نـشر الـظُـلـم حَرّاقَه

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النَحَـل يِعمل يـنـتج عـسل مِتـنـوّع

مَـضمـونه حـقـوقه وِله سْـتحـقاقه

ألـلـه نْــطـاك عَــقــلـك دَبّــر وفَـكّـر

رسالـتـنه لْـحـقـوق الـبشـر سَـبّاقه

وإلى اللقاء