برلماني: أسباب سياسية تمنع تخصيص الأموال لميناء الفاو

استبعد عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، النائب جاسم البخاتي، أمس الأحد، وجود تخصيصات مالية من أجل بناء ميناء الفاو الكبير ضمن موازنة العام الحالي، فيما أشار إلى أن السبب يعود إلى التدخلات السياسية.

وقال البخاتي في تصريح صحفي إن «هناك ضغوطاً مورست على وزير النقل وعلى الحكومة من أجل التنصل عن الاتفاق الموقع مع إحدى الشركات الكورية لبناء ميناء الفاو الكبير، لأسباب خاصة وضيّقة».

وأوضح، أن «هذه التدخلات تسعى إلى عدم تبني هذا المشروع الحيوي من قبل الكوريين، من خلال اتهامات بعيدة عن الحقيقية»، مؤكداً أن «الشركة الكورية تمتلك إمكانيات كبيرة جداً من خلال إشرافها على تنفيذ الكثير من الموانئ من بينها بناء ميناء قطر».

وأبدى البخاتي «استغرابه من برود الحكومة ووزارة النقل في متابعة تنفيذ هذا المشروع، رغم أهميته الكبيرة للعراق»، مبيّناً أن «هناك ضغوطات تمارس ضد وزير النقل، لتذويب قضية بناء ميناء الفاو الكبير وإرجائها إلى الحكومة المقبلة».

واستبعد عضو لجنة الخدمات النيابية، أن «تكون هناك تخصيصات مالية في موازنة العام الحالي لبناء هذا الميناء المهم والستراتيجي للعراق وللمنطقة بسبب التدخلات السياسية».

وأشار إلى أن «صمت الوزير يدل على وجود نية لعبور هذه المرحلة وصولاً إلى شهر تشرين الأول المقبل، حتى تنتهي مهام الحكومة والبرلمان».

وأعلن وزير النقل ناصر الشبلي، في وقت سابق، الاتفاق مع شركة دايو الكورية لإنشاء ميناء الفاو، لتباشر بتنفيذه في الأيام القليلة المقبلة، رغم الدعوات التي أطلقت من أطراف سياسية مؤخراً لاستبدالها بشركات صينية.