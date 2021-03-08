عازفون عن تلقيه.. مواطنون متخوفون من اللقاحات التي تستوردها الحكومة

بغداد/ حسين حاتم

لا يرغب الكثير من المواطنين تلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا، فيما قالوا انه “غير موثوق”.

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، بدء حملة تلقيح المواطنين بلقاح سينوفارم الصيني الذي وصل فجر ذلك اليوم.

وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، إن “ما وصل من اللقاح الصيني هو منحة من جمهورية الصين الى الشعب العراقي، وستستمر عمليات توصيل اللقاحات إلى كافة المراكز الصحية”.

قال المواطن كاظم جواد في حديث لـ(المدى) “انا أرفض اللقاح، من المفترض اجراء التجارب عليه وانتظار مدة زمنية ليتضح مفعول اللقاح وليس تجربته علينا”.

واضاف جواد :”لو كان اللقاح فعالا وموثوقا لأخذته الحكومة قبل الشعب كما فعلت اغلب البلدان، لكن الحكومة لم تجعل بينها وبين المواطن اي ثقة”.

بدوره، قال ياسر محمد لـ(المدى): “لا توجد هناك اية مصداقية او شفافية لدى الحكومة، تجعل المواطن يتلقى لقاحا تعاقدت عليه وربما يكون اسوأ انواع اللقاحات بعيدا عن كونه هدية من الصين”.

واضاف محمد: “لا نعرف ما هي الاعراض الجانبية لهذا اللقاح، ربما لا تظهر الان وتكون آثارها سلبية في المستقبل”. الى ذلك قال ارشد علي في حديث لـ(المدى) إن “اللقاح لا يعطى لأي كان، يجب ان تجرى فحوصات قبل ذلك، إذ ان 50% من الشعب اصيب بفايروس كورونا”. ويتفق علي مع جواد قائلا، إن “الحكومة لا يهمها الشعب، لو كانت كذلك لجربت اللقاح اولا قبل تجربته على المواطن”. ويعتقد علي ان “اكثر الشخصيات السياسية تلقت جرعات من اللقاح قبل وصوله، وليس كالذي جاءت به الصين، بل من منشأ افضل”. من جهته، يتساءل سلام سعد في حديث لـ(المدى) إن “الحكومة التي تقمع شعبها بدم بارد هل تتوقع منها شيء يصب بمصلحة المواطن؟”. ويضيف سعد، أن “المستشفيات الحكومية اصبحت مكانا للأمراض وليس للعلاج، بسبب سوء الخدمات والنقص في المستلزمات، فهل هيأت وزارة الصحة والحكومة هذه الاماكن حتى تحضر لقاحا يثق به المواطن؟”. ورفض سعد اخذ اي لقاح قائلا: “لا اتوقع من الحكومة ووزارة الصحة العراقية اي خير، ولا اظن ان صحة المواطن تهمهم بقدر أنفسهم واموالهم”.

وفي وقت سابق قال هيثم العبيدي، مسؤول قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة، إن العراق سيستلم بعد 7 أيام نحو مليوني جرعة من لقاح شركة استرازنيكا البريطانية. وبين العبيدي، في حوار متلفز تابعته (المدى) انه “ليس في حوزة وزارة الصحة حالياً سوى الـ50 الف جرعة التي اهدتها الصين الى العراق”.

وتابع ان “هناك مليون و700 الف جرعة قادمة الى العراق من شركة استرازنيكا البريطانية”.

يشار الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية منعت استخدام اللقاحات خارج المؤسسات الرسمية للدولة العراقية، كما منعت استيراد لقاحات كورونا من أي جهة من دون موافقة وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس، تسجيل 3359 إصابة و24 حالة وفاة جديدة جراء فايروس كورونا في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الصحة، تلقت (المدى) نسخة منه، أمس الأحد (7 آذار 2021) فقد تم تسجيل 3359 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مقابل 3509 حالة شفاء من الجائحة، بالإضافة إلى 24 حالة وفاة. وبذلك وصل عدد الإصابات الكلي بالفايروس في عموم العراق إلى 726548، أما عدد حالات الشفاء الكلية فقد بلغت 660541 حالة، في حين وصل عدد حالات الوفاة إلى 13572 حالة.