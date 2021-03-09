Posted on by

إيقاف عملتي ابتزاز في كركوك والأنبار

أعلنت الشرطة المجتمعية، أمس، إيقاف حالتي ابتزاز لامرأة وفتاة في محافظتي كركوك والأنبار بعمليتين منفصلتين.

وقالت الداخلية، في بيان إن “العمليتين تمتا على إثر ورود مناشدتين عبر الخط الساخن، حيث تمكنت المجتمعية في الأولى من إفشال محاولة ابتزاز شخص لامرأة في محافظة كركوك بنشر صور ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الخضوع لرغباته الدنيئة”.

وأضافت “في العملية الثانية احبطت محاولة ابتزاز فتاة في محافظة الأنبار من قبل شخص هدّدها بنشر صورها الشخصية مقابل مبالغ مالية ومصوغات ذهبية”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “الشرطة المجتمعية واجهت المبتزين بأدلة تورطهما بالجريمة، واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي المرأة والفتاة، فضلاً عن إعادة هاتف حديث للفتاة الأنبارية من الشخص المبتز”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close