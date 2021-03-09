إيقاف عملتي ابتزاز في كركوك والأنبار

أعلنت الشرطة المجتمعية، أمس، إيقاف حالتي ابتزاز لامرأة وفتاة في محافظتي كركوك والأنبار بعمليتين منفصلتين.

وقالت الداخلية، في بيان إن “العمليتين تمتا على إثر ورود مناشدتين عبر الخط الساخن، حيث تمكنت المجتمعية في الأولى من إفشال محاولة ابتزاز شخص لامرأة في محافظة كركوك بنشر صور ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الخضوع لرغباته الدنيئة”.

وأضافت “في العملية الثانية احبطت محاولة ابتزاز فتاة في محافظة الأنبار من قبل شخص هدّدها بنشر صورها الشخصية مقابل مبالغ مالية ومصوغات ذهبية”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “الشرطة المجتمعية واجهت المبتزين بأدلة تورطهما بالجريمة، واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي المرأة والفتاة، فضلاً عن إعادة هاتف حديث للفتاة الأنبارية من الشخص المبتز”.