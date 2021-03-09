اذار عيدك ايتها المرأة الحبيبة
زاهر الشاهين
الربيع لك
ازهاره لك
الدنيا لك
اذار..عيد ام وأخت وزوجة وحبيبة
كل الايام اجملها لك
اعياد وأفراح
الحب فيض من الافئدة
اذار الفرح وأنت العيد
بك تنتشي المرأة
يحملها الحبيب بين يديه
الابن والبنت يقبلان الراس واليدين
وفي اليد هدية
ليس من ثمن سوى العاطفة
زوجها يقدم الورد وبحنان يطبع قبلة على شفتيها
كل الورد والعطر لك سيدتي المرأة
لك البلابل والكناري تغني
الحدائق تزين لك
انت تهدين الحياة من عمق المعاناة
لك التاج وعلى هامتك يوضع
ايتها المرآة
لا تغضبي من الرجال
فيهم الذكر وفيهم الرجل
7/3/2021