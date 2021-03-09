Posted on by

الإقليم يفتح أبوابه أمام السياح.. بشرط

وضعت وزارة الداخلية في كردستان، شرطاً وحيداً للسماح بدخول السياح الأجانب والعراقيين إلى الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان إنها “قررت السماح بدخول السياح والأجانب إلى أراضي الإقليم، بعد أيام من تشديدات فرضت بهذا الخصوص”.

وأضافت، “ابتداءً من اليوم (أمس) الإثنين، يسمح للسياح بالدخول من جميع المعابر في إقليم كردستان”.

وأوضح بيان الوزارة، أنه “يتوجب أن يخضع السياح القادمون من المدن العراقية الأخرى، والاجانب لفحص PCR الخاص بكورونا بمدة 72 ساعة قبل التوجه الى الإقليم”.

وأشارت، إلى أنه “يجب أن يحجر المواطنون العراقيون والأجانب أنفسهم في حال الوصول للإقليم وكانت نتيجة الفحص إيجابية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close