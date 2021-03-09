الإقليم يفتح أبوابه أمام السياح.. بشرط

وضعت وزارة الداخلية في كردستان، شرطاً وحيداً للسماح بدخول السياح الأجانب والعراقيين إلى الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان إنها “قررت السماح بدخول السياح والأجانب إلى أراضي الإقليم، بعد أيام من تشديدات فرضت بهذا الخصوص”.

وأضافت، “ابتداءً من اليوم (أمس) الإثنين، يسمح للسياح بالدخول من جميع المعابر في إقليم كردستان”.

وأوضح بيان الوزارة، أنه “يتوجب أن يخضع السياح القادمون من المدن العراقية الأخرى، والاجانب لفحص PCR الخاص بكورونا بمدة 72 ساعة قبل التوجه الى الإقليم”.

وأشارت، إلى أنه “يجب أن يحجر المواطنون العراقيون والأجانب أنفسهم في حال الوصول للإقليم وكانت نتيجة الفحص إيجابية”.