التربية تتحدث عن طفرة نوعية في مجال محو الأمّية: شملنا حتى المعتقلين

أعلنت وزارة التربية، أمس، تحقيق “قفزة نوعية” في مجال محو الأمّية في العراق. وقالت الوزارة، في بيان تلقته (المدى)

إننا “أدركنا ما تسببه مشكلة الأمّية من عقبات أمام برامج التنمية المستدامة، فعملت وزارة التربية على فتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الأمّية وتوسعت فيها حتى شملت جميع أرجاء البلاد لتوفير الفرص التعليمية للمواطنين الذين حالت ظروفهم دون مواصلة تعلمهم، حيث تمكنا من تحقيق قفزة نوعية في ذلك المجال تمثلت بتخريج ٨ دفعات من حملة محو الأمّية مُنذ انطلاق الحملة عام ٢٠١٢، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامجها المتنوعة نحو 2 مليون، وعدد المراكز التي تم افتتاحها تجاوز 1200 مركز في عموم العراق”.

وأضاف، “تم تخصيص مبالغ مالية من وزارة التربية لدعم وتطوير مراكز التعلم المجتمعي وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية، حيث بلغ عدد المراكز المجتمعية المطوّرة التي تم افتتاحها 41 موزعة بين المحافظات كافة، فضلاً عن افتتاح مركز محو الأمية باعتماد المنهج المكثف في سجن البصرة المركزي للنزلاء من الأمّيين وتزويدهم بالمستلزمات التربوية”.

وتابع، “وبلغ عدد الممتحنين من أنصاف المتعلمين لغاية الانتهاء من الدفعة الثامنة ما يزيد عن 35 ألف دارس”، مبيناً أنه “وفي مجال التنسيق مع المؤسسات الأخرى للقضاء على الأمّية، تم التنسيق مؤخراً مع هيئة الحشد الشعبي لفتح مراكز محو الأمية خاصة لهم”.

ولفت إلى أنه “أطلقنا الدفعة التاسعة لمحو الأمّية لعام 2020 – 2021 وعدد الدارسين فيها تجاوز الـ53 ألف دارس من كلا الجنسين”.