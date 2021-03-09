الطريق الصعب إلى إسلام التنوير

ترجمة د زهير الخويلدي

“في 2 أكتوبر 2020، ألقى إيمانويل ماكرون خطابًا حول محاربة الانفصالية وأعلن مشروع قانون حول الإسلام في فرنسا، متوقعًا في ديسمبر 2020. واعتبر الرئيس الفرنسي أنه يجب على جمهورية فرنسا ومسلميها معًا ” إسلام التنوير “، حول استقلالية إسلام فرنسا (مقابل التأثيرات الأجنبية) ، ومكافحة التطرف وإسلام متوافق مع قيم الجمهورية. شهدت سنوات هذا المفهوم يكتسب شعبية؛ المزيد والمزيد من السياسيين والمفكرين والصحفيين يستخدمون التعبير بسهولة للإشارة إلى الإسلام التقدمي والليبرالي. بينما لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول هذا القانون المستقبلي، مقتل صمويل باتي، مدرس التاريخ، يأتي يوم 16 أكتوبر 2020 لاختبار وعود إسلام التنوير.

اختبار المؤرخ: إسلام التنوير ليس له ماضٍ.

قد يبحث المؤرخ عن تعبير في تاريخ الفكر الإسلامي، بعد السنوات الخمس عشرة الماضية وفي أماكن أخرى غير فرنسا، فإن “إسلام التنوير” ليس له ماضي. يعتبر البعض الإصلاحية الإسلامية في القرن التاسع عشر بمثابة بداية أو نموذج لإسلام التنوير. ومع ذلك لا يمكنهم تجاهل تقاليد هؤلاء الإصلاحيين، الذين لم يشككوا في العقائد أو الممارسات أو الأفكار الرئيسية للإسلام الكلاسيكي. في الواقع، كانوا ينظرون إلى الإسلام على أنه منظم مؤسسي للمجتمعات العربية الإسلامية ورفضوا فصل الدين عن السياسة. إن مفاهيم التنوير أو الأنوار باللغة العربية (راشنجيري في الفارسية)، والتي تعني التنوير، تمثل في الواقع جهدًا فكريًا هامشيًا في الفكر الإسلامي، والذي ظهر بشكل خاص خلال الثلاثين عامًا الأخيرة من القرن العشرين، كرد فعل على صعود في مصر، حاول المفكر حسن حنفي على وجه الخصوص، تحت تأثير الفنومينولوجيا والمثالية الألمانية، في الثمانينيات بناء فلسفة إسلامية للتنوير ولكن لم يكن لها تأثير على تطور الفكر الديني. اقتصر تأثيره على طلبة العلوم الإنسانية بسبب تناقضه وانتقائيته ونشاطه، وقد تبناه مفكرون مسلمون أكثر نقدًا وتحليلاً مثل نصر حامد أبو زيد في مصر وعبد الكريم سروش في إيران، الذين اعتبروا التنوير طريقة نقدية للفكر الديني، تنطبق مباشرة على النصوص الدينية. لكن هؤلاء المثقفين طُردوا بسرعة من الساحة العامة وسعى كلاهما إلى المنفى في الغرب. لم يسع المثقفون الحداثيون في الواقع إلى “إنتاج الإسلام”، أي الفكر الديني أو العقائد أو المعايير أو الممارسات الخاصة بهذا الدين تحت تأثير النقد والعقلانية. أو علمانية عصر التنوير الفرنسي. كانت رغبتهم أكثر في إضفاء الطابع التاريخي على هذا الفكر، أي وضعه في سياق تاريخي، والتحرر من إرث الحضارة الإسلامية المحتضرة وفكرها الديني التقليدي. وباختصار، فإن الإصلاحيين صنعوا من الإسلام بدون تنوير (أو قليل) وحديثي التنوير بدون الإسلام (أو القليل). الاستخدامات المعاصرة للفرنسية: الأصل، الكتيبات، باريس والوعود. أثناء حديثه عن عصر التنوير في بغداد في القرنين العاشر والحادي عشر، رفض عالم الإسلام الفرنسي الجزائري محمد أركون مقارنته بالتنوير الأوروبي. يتحدث المؤرخون أكثر عن نهوض حضاري، والمهمة التي يتعين القيام بها، حسب قوله، تتمثل في نقد الأساطير والروايات الإطارية للفكر الإسلامي، كخطوة ضرورية لإلغاء مركزية الحقيقة الدينية وإعادة تأسيس الفكر الإنساني والتعددي والعقلاني والعلماني في العالم الإسلامي. وفي الوقت نفسه، قام الفيلسوف المغربي محمد علال سيناصر الذي يكتب بالفرنسية عام 1991 في لوموند ديبلوماتيك بتصنيف التفسير القرآني الذي قام به جاك بيرك (عالم الأنثروبولوجيا، مؤرخ فرنسي وعالم إسلامي) كـ “قرآن تنوير” ، بمعنى “وحي يُفهم ضمن حدود ما يمكن للعقل أن يفهمه”. في الحقيقة، هكذا ظهرت عبارة “إسلام التنوير”: تعليق فيلسوف على عمل عالم ومترجم للقرآن. لكن كل هذا ظل للأسف روايات.

لقد دفع صعود الإسلاموية التي ضربت العالم الغربي بشكل مذهل خلال أحداث 11 سبتمبر 2001 بعض المفكرين المسلمين الفرنسيين المغاربيين إلى تخيل إسلام آخر من منظور اعتذاري: للدفاع عن النفس ضد العنف الإسلامي من خلال الترويج الإسلام بوجه إنساني. على الرغم من أن العديد من الذين يستخدمون هذا التعبير، فإن المثقف الوحيد الذي بذل بالفعل جهدًا “لبناء” إسلام تنويري هو مالك شبل، عالم الأنثروبولوجيا والمفكر الفرنسي الجزائري. في عام 2004، نشر البيان من أجل إسلام التنوير. 27 مقترحاً لإصلاح الإسلام. في الكفاح ضد الأصولية، أراد شبل إسلام التنوير والعقلانية والتسامح الذي يؤمن بالتقدم والشباب والمستقبل.

لكن المقترحات الثلاثة الأولى من هذا البيان، وهي تقديم تفسير جديد للنصوص، وأولوية العقل وإعادة النظر في الدور الحربي للجهاد، ظلت حبرا على ورق. المقترحات الأخرى هي الرغبة في رؤية التنوير يستقر في الإسلام، من خلال حرية التعبير، والمساواة بين الرجل والمرأة، والعلمانية والديمقراطية … الفرضية التي يقوم عليها فكر شبل هذا هو بحاجة إلى تبرير التنوير بالإسلام: لكي يكون الشيء شرعيًا، يجب أن يتم ترسيخه في مكان ما في التقاليد أو في تاريخ الإسلام. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هناك تنوير إلا في القطيعة في مواجهة الفكر الديني. هذا الفكر ساذج ومانوي أيضًا: إسلام التنوير مقابل الإسلام المظلم، علماء الدين مقابل الفلاسفة، إلخ. كان للعالم الإسلامي الكلاسيكي منطقه الخاص في العمل الاجتماعي والفكر، وأحيانًا متماسك ، وأحيانًا متناقض. من غير المعقول تصنيفها على أنها فاتحة أو مظلمة أو جيدة وسيئة.

مقتل صموئيل باتي: الظلامية مقابل إسلام التنوير؟

برر قاتل صموئيل باتي، مدرس التاريخ في كوليج دو بوا دو ، تصرفه على تويتر بدوافع دينية وسياسية متشابكة: “بسم الله الرحمن الرحيم [ …] إلى ماكرون ، زعيم الكفار ، لقد أعدمت أحد كلاب الجحيم الذي تجرأ على التقليل من شأن محمد ، وتهدئة رفاقه قبل أن ينزلوا بك عقوبة قاسية. ”

إن الإدانة النهائية للتجديف فيما يتعلق بالرموز الدينية للإسلام ليست نتيجة التطور الأخير للإسلام الراديكالي أو أي ظلامية أو حتى “ضحايا الاستعمار بحثًا عن التحرر”: هي قاعدة الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، فإن غالبية الهيئات الإسلامية في جميع أنحاء العالم لا تبرر ممارسة العنف للانتقام من التجديف. على سبيل المثال لا الحصر، في أعقاب قضية الرسوم الدنماركية، تم إنشاء المنظمة الدولية لنصرة النبي من قبل أكثر من 300 زعيم مسلم، من جميع المشارب ومناطق العالم في محاولة للعثور على وسائل احتواء الأزمة. هذه المنظمة لا تزال نشطة، حتى لو لم تكن واضحة للغاية في السنوات الأخيرة. وصف إيمانويل ماكرون مقتل صمويل باتي بأنه عمل ظلامي، وتحدث ممثلو الإسلام في فرنسا عن فعل منعزل لا ينبغي ربطه بالإسلام. ومع ذلك، لا صلة لمعارضة الإسلام الظلامي بإسلام التنوير، فقد حدث اغتيال صموئيل باتي بعد أسابيع قليلة من الهجوم بالقرب من المبنى السابق لشارلي هبدو ، وبعد بضعة أشهر من الهجوم في رومان أون- ارتكبها لاجئ سوداني ، وتنشر هذه الاعتداءات العنف ضد الرموز الحضارية. إنهم يخونون انعدام الأمن الثقافي بين بعض الشباب الذين يعتبرون التجديف علامة على حرب حضارية: هجوم على رموزهم الثقافية، يؤخذ على أنه رهانات وجودية، والتي يجب أن تنتقم لهجوم مضاد. أولئك الذين نفذوا هذه الهجمات هم من خلفيات مختلفة (الشيشان، باكستان، السودان)، لكن مؤلفيهم يتشاركون في الفكر الديني السياسي الذي تغذى على مدى قرنين من الشدائد والرغبة في الانتقام من – تصورات الغرب وحداثة التنوير (مع العلم أن البعض في الغرب يستطيعون بالطبع مقاومة الأضواء والحداثة).

إسلام التنوير: سبل للتفكير

لقرون، عاش الفكر الديني للإسلام الرسمي والإسلام السياسي والتيارات التقليدية السائدة في انفصال عاطفي عن بعض الحكومات الاستبدادية والشبكات الأيديولوجية والسياسية العابرة للحدود الوطنية، بهدف الحفاظ على المواطنين من الثقافات وظيفة هذا الفكر هي مرافقة نمط من الوجود في العالم في النضال، في القتال، في الطلب والانتقام، في التشدد والرفض، وفي المعارضة: في معارضة العالم أثناء البحث عن ملجأ في فكر مكتفي ذاتيًا مغلقًا على الحداثة. تكمن قوة الإسلاموية، بأشكالها المختلفة، في أنها غالبًا ما كانت على رأس معارك العالم الإسلامي خلال القرن العشرين، وتمكنت من تعبئة المجتمعات الإسلامية من خلال طاقة النضال هذه. لنأخذ مثالاً حديثًا على إسلاموية الدولة التركية، فهي تحشد الجماهير الإسلامية بلغات مختلفة، وفي مختلف السياقات الأوروبية والعربية الإسلامية، لصالح التدخل التركي في ناغورنو كاراباخ. لقد استحوذت الإسلاموية على العقائد وممارسات التقاليد في رؤية تُدرس في المدارس والعائلات وتُنشر في وسائل الإعلام الشعبية في العالم الإسلامي وأوروبا. وقد ألهم الإسلام الكفاح الإصلاحيين والسلفية الجهادية والعديد من الشباب المسلم في أوروبا اليوم. هذا الفكر المتشدد يتصفح بشكل مباشر الإحباطات والتطلعات الطبقية والاستياء لدى العديد من السكان. يجب أن يركز العمل الفكري على الفحص النقدي للأدلة ووجهات النظر وطرق التفكير والتصرف الإسلامية. أزمة الحداثة ملزمة لأي كادر فكري أو لاهوتي أو مسلم. إنه يتألف من تبني أدوات التفكير والنقد ورؤية اللاهوت الإسلامي في جميع أنحاء العالم وليس العكس، من تأريخ الأفكار الدينية. ولكن أيضًا للتمييز بين المطالب الاجتماعية والمطالب السياسية والدينية، والكسر مع أوهام التفوق حول الإسلام، والعمل على العقليات وفئات الفكر، والتشكيك في الأخلاق الإسلامية، وظروف نشأتها وتطورها. لا يمكن للتنوير أن يتألق من خلال الفكر القصصي والخدعة وعلى هامش الدين نفسه، أو من خلال الإرادة السياسية. حرر الإسلام من أيديولوجية القتال التي حولته في التجارب والأفكار إلى دين مقاومة الغرب، إلى العقلانية، والعلمانية، والحريات، إلخ. لا يمكن أن يتم عن طريق الكلام وحده. المسلمون أنفسهم، بدءًا من القادة الدينيين، هم الذين يجب أن يجتازوا اختبار أزمة الحداثة: أي أن يختبروا معتقدات وانتماءات وممارسات وقواعد معينة، خاصة تلك المتعلقة بالآخرين، من خلال أدوات العلوم الإنسانية، وقيم حقوق الإنسان والتعددية، ومؤسسات الديمقراطية والعلمانية، ومتطلبات الكرامة الإنسانية، مع كل ما يترتب على ذلك من مخاطر، بما في ذلك مخاطر الإيواء. عدد أقل من الأساطير ولكن المزيد من الحرية.”

بقلم عبد الصمد بلحاج، باحث في المركز متعدد التخصصات لدراسات الإسلام في العالم المعاصر، جامعة لوفان الكاثوليكية.

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https://theconversation.com/le-difficile-chemin-vers-lislam-des-lumieres-148490

كاتب فلسفي