انا وام العيال …

1

ام العيال كلما كبرت احلوت اكثر

انا كلما تقدمت في العمر

كبر انفي جحظت عيناي انتفخ كرشي

2

ام العيال تقرأ نصوصي الفكرية

لكنها تضرب الطناجر في القلايات

هذا منطقي

انسانة طبيعية

3

ام العيال

نكتجية وموهبة خارقة في تقليد الاصوات وتحب اللمة والزحمة مع الاهل

ست بميت راجل متعلمة بنت اصول

انا

منعزل اجتماعيا لست من هواة المخالطة اللصيقة والزيارات الميدانية تركتور بمحرك بايظ عالق في عالم بعيد عن هذا العالم

افرض حظر تجوال منذ شباط 1980

انها قطعة سكرة وانا شخشيخة

4

انا بيتوتي اعشق التنقل بين ارجاء المنزل لساعات والمكوث لايام في غرفة الابعاد وغرفة الصور

ام العيال تحب الخروجات والفسح

هي العمدة وانا الشوفير

5

انا حمار في الحساب

لكن ام العيال

لهلوبة في الجمع والطرح والضرب والقسمة

لولاها لاصبحت على الحديدة

6

مقاطعي الشعرية دمها ثقيل

حين تقرأها ام العيال

تحمل قلما وورقة

اقول

ما هذا

تقول

احل فوازير

7

ام العيال تربوية معلمة لغة عربية

لا تكتب كلمة بدون فتحة او ضمة او كسرة او سكون

انا

اكتب بلا حركات وفوارز وعلامات

قلت لها

كم تعطيني من عشرة

قالت

كشاعر وكاتب هذا من اختصاص ذوي الشأن الادبي والفكري

كطالب ناقص صفر

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب