تصعيد جديد في التظاهرات المطلبية وغلق جسور في الناصرية

ذي قار / حسين العامل

شهد مركز مدينة الناصرية يوم أمس، تصعيداً جديداً في التظاهرات والفعاليات المطلبية ، إذ أقدم المئات من الخريجين المطالبين بالتعيين بقطع عدد من الجسور الحيوية ، فيما احتشد موظفو العقود في دوائر الكهرباء أمام مديرية الشبكات للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لعدة أشهر.

وقال علي محمد لـ(المدى) وهو أحد الخريجين إن “المئات من خريجي كليات الإدارة والاقتصاد والعلوم والقانون والمعاهد التقنية في محافظة ذي قار تظاهروا للاحتجاج على عدم تضمين الموازنة العامة درجات وظيفية لهم”، مشيراً الى أن “الخريجين لجأوا الى التصعيد بعد عدة أشهر من التظاهرات السلمية التي لم تستجب لها الجهات المعنية”.

وأكد محمد أن ” المتظاهرين سيواصلون التصعيد في تظاهراتهم لحين الاستجابة لمطالبهم المشروعة”.

وقام الخريجون صباح أمس بقطع جسري النصر والزيتون وسط الناصرية عبر تشكيل سلسلة بشرية وسط الجسرين المذكورين لمنع عبور المركبات ما أدى الى اختناق مروري في شارع الكورنيش والشوارع المؤدية للجسرين.

ومن جهة أخرى احتشد المئات من موظفي العقود في دوائر الكهرباء أمام مديرية شبكات كهرباء الجنوب الغربي للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لعدة أشهر.

وقال المتظاهر حسين الخفاجي للمدى إن ” الأُجراء والمتعاقدين العاملين في دوائر كهرباء محافظة ذي قار يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر”، لافتاً الى أن ” التأخير في صرف رواتبهم تسبب بمفاقمة معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومخاطر وباء كورونا”.

ودعا الخفاجي وزارة الكهرباء والجهات المعنية الأخرى الى التعجيل باطلاق رواتبهم وصرف مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ نحو 10 أشهر.

وتشهد محافظة ذي قار التي تتواصل فيها التظاهرات منذ نحو سنة ونصف تصعيداً في الحركة الاحتجاجية بين آونة وأخرى يتمثل بالتحشيد لتظاهرات واعتصامات كبيرة أمام الدوائر والمؤسسات الحكومية وقطع الطرق والجسور ما ينجم عن ذلك مصادمات دامية بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وكانت شركة نفط ذي قار أكدت يوم الاحد (31 كانون الثاني 2021 ) إعادة إغلاق الشركة المذكورة من قبل الخريجين المطالبين بالتعيين والذين يعتصمون أمام الشركة منذ أكثر من خمسة أشهر، وذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي تم الاتفاق عليها بين المعتصمين من جهة والقيادات الأمنية وإدارة الشركة من جهة أخرى.