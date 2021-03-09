تمديد حظر التجوال الجزئي والكلي لمدى أسبوعين

أعلنت أمانة مجلس الوزراء، أمس الاثنين، تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي والكلي ولمدة أسبوعين.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت (المدى) نسخة منه: “تقرر تمديد إجراءات حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد، والجزئي من الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً لبقية أيام الأسبوع اعتباراً من 9/3/2021 ولغاية 22/3/2021”.

وأشار البيان إلى الموقف الوبائي الحالي: “وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات والحالات الشديدة والحرجة، إذ تشير البيانات الوبائية الحالية لمرض (كوفيد – 19) إلى زيادة في أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات، وللحفاظ على سلامة المواطنين، واستناداً لتوصيات وزارة الصحة”، وطالبت الأمانة “الفرق الصحية والقوات الأمنية بمتابعة الإجراءات المأخوذة ومحاسبة المخالفين بشدة”. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4468 إصابة جديدة بفايروس كورونا، في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أنه تم تسجيل 4468 إصابة جديدة بفايروس كورونا في جميع مناطق العراق، مقابل 3920 حالة شفاء، فيما سجلت الوزارة 24 حالة وفاة بسبب فايروس كورونا.

وبذلك وصل عدد الإصابات الكلّي بفايروس كورونا منذ بدء انتشاره في البلاد إلى 731016 إصابة، بينما بلغت حالات الشفاء الكلية 664461 حالة.

أما عدد الوفيات الكلّي جراء الجائحة، فقد وصل إلى 13596 حالة، وفقاً لبيان وزارة الصحة.

وتشهد العاصمة بغداد اختناقا مروريا كبيرا خصوصا ان عددا كبيرا من الطرق تم تخصيصها الى زائري الامام موسى الكاظم المتجهين صوب مدينة الكاظمية.