“كرة الثلج السحرية” قصة جديدة للأطفال للكاتب الفلسطيني يعقوب حجازي

كتب: شاكر فريد حسن

صدرت هذه الأيام، عن دار الأسوار في عكا القديمة، للكاتب الفلسطيني العريق يعقوب حجازي، قصة للأطفال تحمل عنوان “ذاكرة الثلج السحرية”، مزينة برسومات الفنانة ضحى الخطيب.

تدور أحداث القصة بين مدينتي صفد في أقاصي وأعالي الجليل، وبين مدينة الأسوار عكا الخالدة. وتتحدث عن استعادة المدينة الفلسطينية من خلال قصص إنسانية.

يشار إلى أن يعقوب حجازي هو شاعر وكاتب للأطفال وناشر ومؤسس دار ومؤسسة “الأسوار” العكية لتعميق الوعي الوطني وتجذير الهوية والانتماء، ونشر الثقافة الوطنية الفلسطينية، التي صدر عنها مئات الكتب والمؤلفات لرواد وطلائع الأدب والشعر الفلسطيني في الداخل والخارج.

وكان قد صدر لحجازي في السابق في إطار أدب الأطفال عدة قصص، وهي:” عقد الجزار وقبعة نابليون، مرمور وأحكام قراقوش، جدي والبحر، وسر السمكة الذهبية”.

وما يميز كتاباته القصصية للطفل، إنها كتابة جادة وهادفة ذات رسالة وطنية وتربوية إنسانية، وتمزج بين التاريخ والتراث وعشق الوطن واحترام الإنسان، وتعتمد الأسلوب السردي المشوق الجذاب الآسر، بلغة سليمة ومتينة مترابطة التعابير والجمل، وغنية بالصور الشعرية والاستعارات والعناصر البلاغية.

أهنئ وابارك للصديق الكاتب والناشر يعقوب حجازي بصدور قصته الجديدة “كرة الثلج السحرية” متمنيًا له العمر المديد والمزيد من العطاء والإبداع والتألق، وخدمة ثقافتنا الوطنية الفلسطينية.