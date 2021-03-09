لأنها عمود العائلة و خيمتها الدافئة

بقلم مهدي قاسم

لماذا أغلبنا ساكتون في هذا اليوم المشهود بعيد المرأة ؟..

دون تحية أو تقديم باقة ورد ، حتى لو باقة يابسة ومجانية من حديقة غوغل على الأقل ؟..

أليست هي الأم و الأخت و الحبيبة و البنت الرقيقة واللطيفة ؟

أليست هي شمس حياتنا في ظلام أيامنا الطويلة؟…

وبهجة لحظتنا مشعة في كآبة أوقاتنا المملة و المحبطة والمريرة كرجال متشنجين ومتوترين على دوام الوقت و الحال ، حيث نحمل هموم العالم على أكتافنا ؟..

أليست هي بمثابة وسادة راحتنا بعد تعب وإرهاق وجهد يومي طويل …

ومنبع مواساتنا في خيبتنا و مرارة حياتنا ..

و بسمة مشرقة تزيل التجهم من ملامح وجوهنا العابسة أحيانا عندما نرجع إلى البيت بعد عمل طويل أو قهر مديد ؟..

إذا كان أغلبنا يفشل في إسعادها دوما ، فعلى الأقل نخلق بسمة فرحة على وجهها في هذا اليوم الاحتفالي اليتيم الوحيد المخصص للإحتفاء بها تقديرا لها و تثمينا لجهودها اليومية و المضنية التي تبدأ كل يوم مع خيوط الفجر البيضاء وتنتهي مع أدغال الليل السوداء :

فلا تتعب ولا تشكو …

تعاني بصمت ولا تتذمر ..

تتحمل متاعب اليوم ولا تظهرها بتكدر مزاج أو استياء ..

ذلك لأنها ………….

عمود العائلة وخيمتها الدافئة دوما وأبدا !..