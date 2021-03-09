لأنها عمود العائلة و خيمتها الدافئة
بقلم مهدي قاسم
لماذا أغلبنا ساكتون في هذا اليوم المشهود بعيد المرأة ؟..
دون تحية أو تقديم باقة ورد ، حتى لو باقة يابسة ومجانية من حديقة غوغل على الأقل ؟..
أليست هي الأم و الأخت و الحبيبة و البنت الرقيقة واللطيفة ؟
أليست هي شمس حياتنا في ظلام أيامنا الطويلة؟…
وبهجة لحظتنا مشعة في كآبة أوقاتنا المملة و المحبطة والمريرة كرجال متشنجين ومتوترين على دوام الوقت و الحال ، حيث نحمل هموم العالم على أكتافنا ؟..
أليست هي بمثابة وسادة راحتنا بعد تعب وإرهاق وجهد يومي طويل …
ومنبع مواساتنا في خيبتنا و مرارة حياتنا ..
و بسمة مشرقة تزيل التجهم من ملامح وجوهنا العابسة أحيانا عندما نرجع إلى البيت بعد عمل طويل أو قهر مديد ؟..
إذا كان أغلبنا يفشل في إسعادها دوما ، فعلى الأقل نخلق بسمة فرحة على وجهها في هذا اليوم الاحتفالي اليتيم الوحيد المخصص للإحتفاء بها تقديرا لها و تثمينا لجهودها اليومية و المضنية التي تبدأ كل يوم مع خيوط الفجر البيضاء وتنتهي مع أدغال الليل السوداء :
فلا تتعب ولا تشكو …
تعاني بصمت ولا تتذمر ..
تتحمل متاعب اليوم ولا تظهرها بتكدر مزاج أو استياء ..
ذلك لأنها ………….
عمود العائلة وخيمتها الدافئة دوما وأبدا !..