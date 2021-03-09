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وزير الدولة الهنغاري : إقليم كوردستان نموذج مشرق خلال لقاءه رئيس حكومة إقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 9 مارس/ آذار ، وزير الدولة الهنغاري لمساعدة المسيحيين المضطهدين تريستان أزبيج.

وخلال الاجتماع ، أشاد وزير الدولة الهنغاري بإقليم كوردستان نموذجاً مشرقاً للتعايش الديني والقومي السلمي في المنطقة ، حيث احتضن مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين ولا سيما المسيحيين، كما وجّه شكره لقوات البيشمركة على تضحياتها الجسيمة في الحرب ضد داعش من أجل حماية المسيحيين والمكونات الاخرى.

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كذلك شكر وزير الدولة الهنغاري حكومة إقليم كوردستان على إنجاح زيارة بابا الفاتيكان، والترحيب الحار الذي لاقاه في إقليم كوردستان.

هذا وشكر رئيس الحكومة ، هنغاريا ، على مساعدتها ودعمها لإقليم كوردستان خلال الحرب ضد داعش، وأعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات معها في شتى المجالات.

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