ياسين اقطاي قال الحقيقة حول تقرير مقتل خاشقجي، نعيم الهاشمي الخفاجي

خلال متابعتي لصحف الخليج وبالذات صحف البقرة الحلوب حسب وصف المستر ترمب الرئيس السابق للولايات المتحدة السابق وجدتهم منزعجون بسبب مقال كتبه السيد ياسين اقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والذي تحدث به عن بيان الادارة الامريكية حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في تركيا،

كتب ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مقالاً بعنوان: «ما الذي يحاول بايدن فعله إزاء السعودية؟»، وذلك على خلفية تقرير جمال خاشقجي.

وقال أقطاي إن تقرير المخابرات الأميركية «الذي تمّ تجاهله في عهد ترمب بناء على حسابات قذرة أيضاً، حينما يبرز بهذا الشكل في عهد بايدن لا يشير بأي حال إلى أنّ الإدارة الأميركية الجديدة تعمل لصالح العدالة أو تقف بجانبها. على العكس تماماً، من الواضح أنها تستخدم ملف خاشقجي كورقة رابحة ضد السعودية».

وأضاف: «بالنسبة لنا لم يكن هدفنا على الإطلاق منذ البداية وضع السعودية في موقف صعب بطريقة أو بأخرى»، إلى أن يقول: «إن إدارة بايدن لا تسعى للعدالة أو الانتصار للقيم الإنسانية في قضية خاشقجي، بل على العكس، تريد استخدام هذا الملف كأداة لتحقيق سياساتها الخاصة في الشرق الأوسط. وإن هذه الأساليب في حد ذاتها تسلب الولايات المتحدة من أن تكون مرجعاً مناسباً في العالم لإحقاق الحق وفق أي أساس كان».

كلام السيد ياسين اقطاي نابع من شخص يتقن علم السياسة ويعلم علم اليقين ان مصالح الولايات المتحدة فوق حقوق الانسان، بل نعوم تشومسكي المفكر الامريكي اليساري المعروف بمواقفه المناهضة للظم والاستبداد قال في كتبه التي كتبها ان الولايات المتحدة تتدعم انظمة تنتهك حقوق الانسان ومتهمة بنشر الكراهية والتطرف مثل السعودية، وملفات حقوق الانسان تستخدم لابتزار الدول التي لاتسير في نهجها وفلكها، لذلك ماتحدث به اقطاي تحدث به كتاب ومثقفوا اليسار الديمقراطي الامريكي ومنهم المفكر نعوم تشومسكي،

حديث المستشار يظهر أن أنقرة ومنذ البداية بنت علاقات مع امريكا ومعسكرها ومع روسيا واصدقائها، لكي تحصن نفسها، لذلك ملف حقوق الانسان بظل قمع اردوغان للمكون الكوردي يكون حاضر لذلك تكون تركيا من الدول المستهدفة حول انتهاكات حقوق الانسان، انا شخصيا مع نصرة المظلوم ومحاسبة الظالم، يفترض بالولايات المتحدة تسقط الانظمة الرجعية العربية وتقيم بالجزيرة العربية عدة دويلات، تعدد الدول حالة ايجابية لتعزيز الامن والسلام بالشرق الاوسط، ايجاد حل الدولتين لحل القضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لنهاية الحروب والصراعات، لكن قبل الحل لابد من اسقاط الانظمة البدوية الفاشستية في دول الخليج،

استوقفتني كلمة قالها مستكتب خليجي يقول، أن السعودية تحملت المسؤولية الأخلاقية، وقامت بمحاكمة مرتكبي الجريمة جريمة مقتل خاشقجي هههههههههه ويقول باقي القصة معروف.

اقول مستكتبوا ابقار الخليج آخر الناس يتكلمون عن الحرية وحقوق الانسان ولايحق لمثل هذا الصنف من العبيد بزمن الحرية ان ينتقد دول مثل تركيا وايران والعراق لان هذا العبد المستكتب يكتب لاسباب مذهبية نتنة وبعقلية بدوية متخلفة، قلناها منذ يوم فوز المستر بايدن لايمكن للمستر بايدن يستغني عن البقرة الحلوب الخليجية واخواتها لكنه يقوم بعملية تأديب لمن تجاوز الخطوط ودعم حملة ترمب ماديا ضد جو بايدن واكيد ملف حملة ترمب الانتخابية سوف يتم فتحه ويتم محاسبة الممولين له ماديا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

7.3.2021