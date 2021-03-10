أول تعليق من لابورتا بعد فوزه برئاسة برشلونة.. هذا ما قاله عن ميسي!

أعرب خوان لابورتا، عن سعادته بفوزه بمنصب رئيس نادي برشلونة، متفوقا في الانتخابات على فيكتور فونت وتوني فريسكا.

وقال لابورتا، في أول خطاب له بعد إعلان فوزه، اليوم، 8 آذار 2021، “شكرا لكم جميعا، هذه الانتخابات تجعلنا أكثر من مجرد ناد، وهي الأهم في التاريخ بسبب الظروف التي أقيمت فيها نظرا لهذا الوباء الذي غير حياتنا”.



وتابع “شكرا لمن صوت لنا، ولكل من شارك، ولكل من جعل هذه الانتخابات ممكنة، والتي كانت احتفالا لجماهير برشلونة“.



وأضاف “هؤلاء زملائي (يقصد مجلسه)، لولا هذا الفريق لما كان ذلك ممكنًا، وأطلب التصفيق ليوهان كرويف الذي ألهمنا في جميع قراراتنا، وأيضا أولئك الذين لم يكونوا معنا، والذين ساعدونا كثيرا”.



وأردف “أشكر كل لاعبينا، الذين يستحقون كل شيء، وحضروا اليوم للمشاركة في هذه الانتخابات، وأيضا الإعلام على تغطيته“.

وأشار إلى انه “في مثل هذا اليوم قبل 20 عاما ظهر ميسي لأول مرة كطفل في برشلونة، واليوم جاء للتصويت، وهذا يعني أنه يحب برشلونة، ومعا سنقنعه بالبقاء، صفقوا لميسي”.



وكان نادي برشلونة، الاثنين، فوز خوان لابورتا رئاسة النادي الكتالوني، بعد تجاوز منافسيه توني فريشيا وفيكتور فونت

وبحسب وسائل إعلام إسبانية فان “لابورتا الذي تولى رئاسة برشلونة بين عامي 2003 و2010، فاز بمنصب الرئيس بعد حصوله على 30 ألفا و184 صوتا بنسبة 54,28%.“.



وجاء فيكتور فونت في المركز الثاني بعد أن حصل على (16,679) ألف صوت وبنسبة بلغت (29.99%) من إجمالي الأصوات، فيما حل توني فريكسا ثالثا بجمعه (4769) صوتا، وبنسبة بلغت (8.58%) من الأصوات.

جدير بالذكر ان طوال تاريخ النادي، كان هناك 4 أسماء تولوا رئاسة البارسا في عهدين مختلفين، وهم كالآتي:

المؤسس جوان جامبير (1908-1909 و1910-1913 و1917-1919 و1921-1923 و1924-1925)، جاسبر روسيس (1916-1917 و1920-1924 و1930-1931)، جوان كوما (1925 كرئيس مؤقت، و1931-1934) وإنريكي بينيرو (1940-1942 و1942-1943).

وبعد فوز لابورتا (54 عاما)، الذي سبق وترأس برشلونة بين عامي 2003 و2010 ، فإن برشلونة لن يضيف رئيسا جديدا إلى قائمته، لتصبح كما هي 41 رئيسا طوال عهد النادي العريق الذي يصل لـ 121 عاما.