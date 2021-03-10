الزراعة: زيادة الإنتاج المحلي بمشاريع الدواجن

كشفت وزارة الزراعة أمس الثلاثاء، عن زيادة الإنتاج المحلي لقطاع الدواجن لشهر شباط الماضي من لحوم الدواجن وبيض المائدة الى أكثر من 251 مليوناً ونحو 10 آلاف طن من لحوم الدواجن.

وقالت الوزارة في بيان إن تنفيذ توجيهات الوزارة كان لها وقع إيجابي في إرتفاع معدلات إنتاج بيض المائدة ولحوم الدواجن، حيث أشرت دائرة الثروة الحيوانية ومن خلال التقارير الشهرية الواردة من مديريات الزراعة في المحافظات كافة عدا إقليم كردستان إنتاج ( ٢٥١٧٣١٦٧٩) بيضة مائدة من المشاريع العاملة المجازة و البالغ عددها (١٦٨) مشروعاً ، و (٩٦٣٧) طناً من لحوم الدواجن، في المشاريع العاملة المجازة والبالغة (٦٤١) مشروعاً”.

وأشارت بأن “عدد الدجاج المسوق منها (٦٢٦١١٣٠) دجاجةً وعدد المفاقس العاملة بواقع ( ٧٠) مفقساً حيث تم إنتاج ( ١٩٦٤٣٩٢٨) فرخةً ،فيما بلغ عدد المجازر العاملة ( ٦) مجازر وتم جزر ( ٢١١٣٢٠٠) فرخة وإنتاج (٣١٧٠) طناً من اللحم الصافي”.

وتابعت أن “عدد معامل العلف العاملة بلغ (٦٣) معمل علف حيث تم إنتاج( ١٣١٩٨١) طناً من العلف ، وفيما يتعلق بتجديد ومنح إجازات رخصة ممارسة مهنة فقد تم تأشير (٦) مشاريع دواجن ومنحها رخصة ممارسة المهنة، (٤) مشاريع دواجن نقل ملكية، (٥) توسعة وتجديد مشاريع دواجن وذلك ضمن الخدمات المقدمة من قبل قسم مشاريع الدواجن في الدائرة للمساهمة في تحسين وزيادة الإنتاج بالإضافة إلى القيام بالكشوفات لمتابعة سير العمل في المشاريع والحقول”.

وأشارت الوزارة ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية أنها “ماضية بتقديم الخدمات لدعم وتطوير وزيادة إنتاج قطاع الثروة الحيوانية، للمساهمة في سد احتياجات السوق المحلي ورفد السلة الغذائية للمستهلك خدمة للاقتصاد الوطني.