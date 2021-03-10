العراق يتلقي الوجبة الأولى من لقاح كوفاكس في 15 من الشهر الجاري

بغداد/ فراس عدنان

يستعد العراق لاستقبال ملايين الجرعات من لقاح كورونا خلال أيام، وفيما تؤكد جهات حكومية وبرلمانية أن الوجبة الأولى من الاتفاق المبرم مع مرفق (كوفاكس) ستصل يوم 15 من الشهر الحالي، تتزايد المخاوف من اتجاه الموقف الوبائي نحو الأسوأ مع تأشير عدم التزام واضح من المواطنين بإجراءات الحظر الشامل والجزئي المفروضة من اللجنة العليا للصحة والسلامة.

ويقول المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر، في حديث إلى (المدى)، أن “جهود العراق في الحصول على لقاحات مستمرة من خلال التواصل المباشر مع جميع الشركات المصنعة”.

وتابع البدر، أن “ملايين الجرعات سوف نتلقاها خلال ساعات أو أيام قليلة، وبنحو متتابع بحسب ما تم الاتفاق عليه من خلال وزارة الصحة”.

وأشار، إلى أن “مليونا جرعة ننتظر وصولها من لقاح سينوفارم الصيني، ومليون جرعة أخرى من لقاح سبوتنيك الروسي”.

وشدّد البدر، على أن “الوجبة الأساسية هي ما سنحصل عليه من التعاقد مع مرفق كوفاكس- التحالف الدولي للقاحات حيث تعاقدنا على 16 مليون جرعة”.

بيّن البدر، أن “الطائرة التي تحمل أولى الوجبات من لقاحات هذا التعاقد هي قيد الشحن وسوف تصل إلى بغداد قريباً”.

ونوّه، إلى أن “التعاقد مع شركة فايزر ينتظر أن ينفذ القانون الذي تم تشريعه بشأن مواجهة الجائحة، وقد حجز العراق مليون و525 ألف جرعة من هذا اللقاح”.

ويواصل البدر، أن “الموقف الوبائي ما زال خطيراً ويتجه نحو الأسوأ، نتيجة عدم الالتزام المستمر من قبل أغلب المواطنين بالإجراءات الوقائية، رغم النداءات المتكررة التي نطلقها”.

وأوضح، أن “تمديد إجراءات الحظر الشامل والجزئي لأسبوعين جاء نتيجة الموقف الوبائي، والغرض منه تقليل انتقال الفايروس بين المواطنين، لكننا نأمل بأن يكون هناك التزام حقيقي، لأننا لمسنا العكس”.

وتحدث البدر، عن “تحذيرات نطلقها مرة أخرى بأن تلقي جرعات اللقاح لا يمكن اعتباره بديلاً عن ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين المستمر بالماء والصابون أو المعقمات”.

ويسترسل، أن “التواصل مع الشركات المنتجة والمطورة للقاحات أو علاجات كورونا يتم مباشرة من قبل وزارة الصحة، ومن جميع المناشئ العالمية”.

ومضى البدر، إلى أن “توزيع جرعات اللقاحات يكون من خلال المنافذ الرسمية للوزارة ويمنع تداوله ضمن القطاع الخاص”.

من جانبه، ذكر عضو لجنة الصحة في مجلس النواب غايب العميري، أن “العراق تلقى رسالة رسمية من مرفق كوفاكس الدولي تفيد بأن الوجبة الأولى من اللقاح ستصل في يوم 15 من الشهر الحالي”.

وأضاف العميري، في حديث إلى (المدى)، أن “الوجبة الأولى تشمل 500 ألف جرعة”، موضحاً أن “وجبة ثانية ستتبعها بنحو أسبوع إلى عشرة أيام تتضمن مليون و500 ألف إلى مليوني جرعة”. ولفت إلى أن “وصول اللقاحات يكون وفق جدول زمني محدّد، والعراق جزء من كوفاكس مع 190 دولة، والمعايير هي ذاتها تنطبق على جميع الأعضاء”.

وشدّد العميري، على أن “التواصل مع الشركات العالمية يتم من خلال فريق خبراء في وزارة الصحة، ونحن نراقب بحسب اختصاصاتنا الدستورية، عمليات توريد الجرعات وكذلك توزيعها على المواطنين”.

وأشاد، بـ”القرار الصادر من وزارة الصحة الذي حصر بها عملية استيراد اللقاحات وكذلك تطعيم المواطنين، وعدم إشراك القطاع الخاص، كون الموضوع يتعلق بالأمن الصحي للمواطن العراقي”.

وانتهى العميري، إلى أن “الحكومة العراقية أنهت كامل الالتزامات المالية الخاصة بهذه التعاقدات، وقامت بتسليم مستحقات الشركات عبر البوابات المصرفية الرسمية”.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قدّ أقر أمس الأول قانون مكافحة جائحة كورونا المتضمن عدم مسؤولية جزائية ومدنية للشركات المنتجة للقاحات، كما صادق رئيس الجمهورية على القانون يوم أمس. واعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الثلاثاء، تصويت مجلس الوزراء على مقترح قدمه الوزير حسن التميمي بشأن تعويض عوائل ضحايا كورونا من منتسبي الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، انه “بناء على ماطرحه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي بشكل طارئ، صوت مجلس الوزراء على صرف مكافأة (عشرة ملايين دينار) لعوائل ضحايا كورونا من منتسبي وزارة الصحة والبيئة تقديرا لجهودهم من اجل سلامة المواطن والامن الصحي العراقي”.