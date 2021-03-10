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الكشف عن تطور جديد بخصوص مستقبل ميسي مع برشلونة

كشف تقرير إعلامي إسباني، الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة والذي ينتهي عقده مع البارسا في الصيف المقبل.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو”، فإن خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة، وعد ميسي، بأن يقاتل حتى الموت، لحسم صفقة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ميسي، بات الآن أقرب لاتخاذ قرار البقاء مع برشلونة، أكثر من أي وقت مضى.

يذكر أن ميسي سبق أن حاول الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي، بعد أن أرسل بروفاكس لفسخ العقد قبل عام من انتهائه.

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