المرور توضح أسباب الاختناقات المرورية في بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، أمس الثلاثاء، أسباب الاختناقات المرورية التي شهدتها العاصمة بغداد. وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد حيدر كريم في تصريحات صحفية، إن “أهم الاسباب التي تقف وراء الزحامات المرورية، هو فرض الحظر الجزئي والشامل،

الذي أسهم بتقييد حركة المواطنين في أوقات وأيام محددة، ما سبب الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة، لاسيما أيام الاثنين والثلاثاء”. وأضاف أن “العاصمة بغداد مركز تجاري وحيوي مهم، لذلك يتوجه اليها المواطنون من جميع المحافظات بعد رفع الحظر، لاسيما يومي الاثنين والثلاثاء، فتشهد العاصمة اختناقات مرورية كبيرة”.

وأكد أن “مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أسهمت بتقليل الزحامات المرورية، لاسيما بعد رفع عدد من السيطرات في جانب الكرخ”. وأشار إلى أنه “في حال الانتهاء من الطرق الحولية والطريق الحلقي الرابع، سيعمل على تحويل سيارات الحمل اليها دون المرور بشوارع العاصمة، ما سيقلل بشكل كبير الزحامات المرورية داخل العاصمة بغداد”.