النائب كاظم الشمري يشيد بسحب يد مدير مصرف الرافدين.. ويدعو إلى إعادة تقييم بقية المدراء في الوزارة 

أشاد عضو مجلس النواب كاظم الشمري بقرار وزير المالية بسحب يد المدير العام لمصرف الرافدين وتكليف المدير العام للمصرف الصناعي بإدارة مصرف الرافدين بدلاً عنه، داعياً إلى شمول بعض المدراء العامين في الوزارة بإجراءات سحب اليد واستبدالهم بآخرين أكثر نزاهة وكفاءة وإخلاصاً في عملهم .

وقال الشمري في بيان اليوم :” إن قرار السيد وزير المالية بإعفاء مدير مصرف الرافدين من منصبه والمجيء بمدير المصرف الصناعي بديلاً عنه قد أعطانا أملاً بأن هناك تغييرات نحو الأفضل في عمل هذه الوزارة المهمة والمؤسسات التابعة لها “.

وأعرب الشمري عن أمله في ” أن تطال التغييرات الإدارية عدداً من المدراء العامين في الوزارة وخصوصاً الذين شكلوا مجاميع ولوبيات تمارس الضغط والابتزاز، ويستغلون مناصبهم لتحقيق الربح غير المشروع وبمبالغ ضخمة، والمشكلة أن بعضهم يحظون بثقة الوزير ويستغلون هذه الثقة لتمرير خططهم، وقد بات هؤلاء يسيئون الى سمعة الوزارة “.

ودعا الشمري وزير المالية إلى ” إعادة تقييم المدراء العامين في الوزارة والتأكد من مهنيتهم وكفاءتهم ونزاهتهم “.