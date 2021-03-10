(اهل البعران بالخليج.. بنوا البلدان)..(واهل العمائم بالعراق..خربوا البلدان بفسادهم)..يا (نعيم الهاشمي  الخفاجي)..

بسم الله الرحمن الرحيم

ردا على الكتابات التي تصدر من (كتاب محسوبين على شيعة العراق) كنعيم الهاشمي الخفاجي.. الذي نناقشه بالحجة.. ونتساءل لماذا هذا العداء الغير مبرر ضد امريكا.. والولاء لايران.. فانت تعادي امريكا لانها تدعم دول الخليج؟ ولكن عجبا لماذا تدعم ايران رغم انها تدعم الطبقة السياسية الفاسدة بالعراق من الاحزاب والمليشيات الاسلامية المحسوبة زورا شيعية التي حكمت فسادا بالاراض..

لماذا تعادي حكام الخليج ودولها.. وشعوبها.. في وقت من يطلق عليهم (اهل البعران) تذكر هم بنوا البلدان وعمروها .. ويسعى شيعة العراق وايران والشام للهجرة للخليج للعمل فيها.. بالمقابل من يطلق عليهم (ايات الله العظمى وحجج الاسلام والمسلمين) وغيرهم من المعممين واحزابهم.. خربوا البلدان بفسادهم و عمالتهم لايران.. حتى صرخ شيعة العراق العرب (باسم الدين باكونه الحرامية)..

الا ترى يا استاذ نعيم الهاشمي الخفاجي.. بان سبب نهوض الخليج بان حكامها ومشايخهم لم يشرعنون سرقة اوطانهم.. تحت بند (مال الخليج مجهولة المالك ويفعل بها الحاكم الشرعي العجمي الايراني ما يشاء).. الا ترى بان سبب نهوض الخليج بان مشايخهم عرب سنة منهم و بهم.. وكذلك مصر مشايخها بالازهر مصريين سنة وشيخهم الاكبر كذلك.. وايران مرجعياتها ايرانيين بقم الايرانية.. الا في العراق مرجعيات النجف اجانب (ايرانيين وافغان و باكستانيين وهنود ولبنانيين).. منسلخين عن الواقع الشيعي العربي بالعراق..

اليس انت اعتبرت ضمن مقياسك نفسك.. بمقالة لك ما قوله (صدام الجرذ اجرم وارتكب المجازر بحق الشيعة وهجر وهاجر الملايين وانتشرنا بكل اصقاع الارض والعالم.. ) اذن مقياس اجرام صدام.. (المجازر وما تسببه من هجرة وتهجير).. السؤال هل رايت شيعة السعودية او الخليج يهاجرون بكل اصقاع الارض هربا من حكام الخليج (الوهابي اهل البعران)؟؟ الجواب كلا.. في وقت تجد ملايين الشيعة هاجروا وتشردوا بكل بقاع الارض هربا من دول محسوبة شيعيا ويحكمها عمائم محسوبة ايضا شيعية.. (كايران والعراق واليمن وسوريا ولبنان).. فماذا يدل ذلك؟

فاذا هاجر الشيعة من العراق بسبب اجرام صدام؟ السؤال..

لماذا هاجر مئات الالاف وقد يكون ملايين العراق بعد ان حكمه محسوبين شيعيا ومن مناطق يحكمها احزاب ومليشيات محسوبة شيعيا؟ ستقول (لفساد الطبقة السياسية)؟؟ اذن تعترف بان (حكام الخليج حكمهم ليس بفساد يؤدي لهجرة السكان)؟؟ اليس كذلك؟ وكفى فخرا مثلا بالجيش السعودي بانه لم يضرب اي محافظة سعودية بالمدافع والدبابات والطائرات والصواريخ.. في وقت الجيشين السوري والعراقي منذ تاسيسهما دمروا محافظات بكاملها بكلا الدولتين؟ فماذا يدل ذلك؟

واؤكد لك المجتمعات الغربية..يتقبلون (الشيعة)..ليس لان الشيعة (حبابين مثلا والسنة وهابية مجرمين)..

بل لان نسبة الفساد لدى الشيعة عالية لديهم ماليا.. فينقلون ثروات شعوبهم لدول اوربا.. فكم من شيعة ذهبوا للعراق بعد 2003 وعادوا مليارديرية ليشترون باوربا ودولها العقارات ويضعون المليارات ببنوكها.. كم من عوائل مرجعيات ومرجعيات حولت مئات المليارات الدولارات للندن واوربا وغيرها من عواصم العالم.. مما يدخل بتحسين الوضع الاقتصادي لتلك البلدان..

ثم عن اي وجه انساني للشيعة يا (نعيم الهاشمي الخفاجي)؟؟

فاتحداك ان يذهب الدنماركيين الاوربيين لجنوب ووسط العراق.. فاؤكد لك سوف يتم خطفهم فورا.. من قبل مليشيات ايران العفنة.. . في حين يذهب ملايين الاوربيين واليابانيين والكندنيين للخليج والسعودية.. ويعملون بشركاتها بكل حرية ولا يتم خطفهم او قتلهم او سبيهم.. (فماذا يدل ذلك)؟؟ بمعنى (اي اوربي او امريكي مدني) يسافر للعراق ويذهب لوسطه وجنوبه.. فورا يتم خطفه مقابل الفدية.. والاغلب يرسل لايران.. ليكون ورقة للمساومة كالعادة.. لمصالح ايران القومية العليا..

والكارثة مراجع محسوبين شيعة حالهم حال (اصنام الشمع) لا حس ولا نفس..وشيعة العراق بظلهم تايهين

ودليلهم الله.. واعلم يا استاذ (نعيم الهاشمي الخفاجي).. ان فتوى الكفائي كانت ضربة قاضية للجيش العراقي .. فاذا داعش نكسة للجيش العراقي.. فالفتوى كانت ضربة قاضية لهذا الجيش.. فالفتوى ضخمت مليشيات كجيوش رديفة.. خارج ايطار الدولة.. فكثير من جيوش العالم انكسرت ثم اهلت نفسها بعد سنوات لتنتصر كالجيش السوفيتي الاحمر بعهد استالين.. مع الجيش النازي.. والجيش المصري بحرب 1967 ليعاد تاهيله ويحقق انتصارات عام 1973.. بشكل او باخر.. الا الجيش العراقي لم يسمح له ان يتنفس..

واذا (البابا زار السستاني.. ليشكره على دعمه للمسيحيين) فماذا عن كوردستان التي تؤوي عشرات الالاف منهم؟؟

في وقت لم نجد المسيحيين يلجئون للنجف وكربلاء للحماية .. بل ذهبوا لكوردستان ذات الغالبية السنية الكردية.. وتذكر بان العوائل المسيحية يتم الاستيلاء على منازلهم بعد هجرتهم بوسط وجنوب العراق المحسوب شيعيا.. وتقوم بذلك مافيات مليشية مرتبطة ايضا بالحشد الايراني الولاء عراقي التمويل..

ثم اليس المجازر والكوارث بالعراق هي بسبب طبقة سياسية وصلت للحكم بعد 2003 بدعم من المرجعية لهذه الطبقة السياسية الفاسدة.. وبعد ان فاحت ريحتها سدت المرجعية الباب بوجه هذه الطبقة السياسية ولكن لم تدعو للثورة عليهم.. وبنفس الوقت خامنئي حاكم ايران يدعم هذه الطبقة من اللصوص الحاكمين بالعراق المحسوبين شيعيا.

واسالكم بالله يا نعيم الهاشمي الخفاجي.. ما تسميهم ابقار الخليج وتدعي ان امريكا تستحلبهم.. جعلوا من بلدانهم ومدنها جنة.. رغم (استحلابهم) كما تزعم.. ولكن السؤال (ايران تستحلب العراق) وباعترافها اكثر من 15 مليار دولار ما تسمى صادرات ايرانية للعراق من بضائع رديئة.. تدمر الصناعة والزراعة والطاقة بالعراق.. (فلماذا لم ينهض العراق)؟؟ فخير لنا (امريكا تستحلبنا كما تستحلب الخليج) لنكون مثل دول الخليج بالرفاهية والاعمار.. ومثل كوريا الجنوبية بالصناعة والتقدم..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع) – Sotaliraq.com بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها … www.sotaliraq.com

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سجاد تقي كاظم