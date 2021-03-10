بالوثيقة.. عالية نصيف تحيل إلى هيئة النزاهة طلباً للتحقق من محاولات لسرقة الطحين من مطاحن الموصل

أحالت النائبة عالية نصيف إلى هيئة النزاهة طلباً للتحقق من نوايا (شركات) لسرقة مادة الطحين من مطاحن الموصل أثناء عملية النقل، مبينة أن لوحات العجلات التي من المفترض أن تنقل الطحين غير رسمية وخارج الخدمة .

وجاء في كتاب رسمي مرسل من قبل النائبة نصيف إلى السيد رئيس هيئة النزاهة :” نحيل إليكم طلب مجموعة شركات عراقية تُبين ما يجري من قبل الشركات المقدمة على مناقصة نقل مادة الطحين من مطاحن الموصل الى الوكلاء داخل المحافظة، حيث أن الشركات المقدمة على المناقصة في نيتها سرقة مادة الطحين والدليل أن أرقام لوحات العجلات غير رسمية وخارج الخدمة، فقط توجد سنويات لكن فعليا السيارات غير موجودة على أرض الواقع، وأرقام السيارات المذكورة أعلاه تابعة الى كل من الشركات ( بركة ایلاف وزهرة الحامد ) ، اطلب تدقيق ومشاهدة السيارات وكذلك أن تتدخل مديرية المرور العامة لمنع عملية السرقة وإجراء التحقيق وإعلامنا مع التقدير “.