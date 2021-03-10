تحقيقات رمانة جسر الأئمة تفرج عن متهم وتتحفظ على اثنين آخرين

مع توالي توقيتات الموت المريبة في بغداد، يبقى التوقيت والمكان أهم من التفجير أو الخرق الأمني نفسه، سواء كانت بأدوات خارجية وأيدٍ محلية أم العكس، فالهدف المنشود منها خلط الأوراق والعزف على وتر الوقت الحرج، وفق ما يرى مراقبون، في محاولة لإدامة ماكنة العنف التي تحصد أرواح العراقيين ولا تستثني منهم أحداً.

وبينما يوجه البعض أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش وما شابهه، إلا أن سؤالاً يقفز للأذهان مفاده: ما معنى أن تعود الخروقات الامنية في بغداد الى الواجهة في أوقات تتناغم مع اقتراب موعد التنافس الانتخابي بين الأحزاب في كل دورة برلمانية؟

فبالأمس، وفي وقت متأخر من ليل الاثنين/ الثلاثاء استهدف تفجير برمانة يدوية زائرين يمشون سيراً على الاقدام، لإحياء زيارة الامام الكاظم، على جسر الائمة الرابط بين مدينتي الكاظمية والأعظمية شرقي بغداد، وأدى إلى مقتل امرأة وجرح 8 آخرين.

وطوال سنوات كانت الجدران الاسمنتية تعزل الكاظمية ذات الأغلبية الشيعية في شمالي بغداد عن الأعظمية ذات الأغلبية السنية لمنع أعمال العنف الطائفية على ضفتي نهر دجلة، الشرقية في الأعظمية والغربية في الكاظمية اللتين يربطهما جسر الأئمة.

وفيما يتخوف البعض من أن تكون هذه الهجمات التي تستهدف أماكن حساسة مذهبياً، مجرد مسعى لإشعال حرب أهلية مرة أخرى، لغايات ترتبط بصراع النفوذ بين القوى السياسية وأذرعها العسكرية المسلحة خارج سلطة الدولة مع قرب الانتخابات المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل، لكن كلا من الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، وخطيب جامع أبي حنيفة الكائن في الأعظمية، ونائب عن تحالف سائرون استبعدوا جميعاً خلال تصريحات لشبكة (رووداو) الإعلامية، احتمال اندلاع مثل تلك الحرب، مؤكدين أن الظروف مواتية لإجهاض أي محاولة تستهدف اللعب على هذا الوتر.

وقبلها أثارت التفجيرات الدامية التي شهدتها ساحة الطيران وسط بغداد، في (21 كانون الثاني 2021) وراح ضحيتها 32 قتيلاً وأكثر من 100 جريح، تساؤلات عدة حول توقيتها، والرسائل التي أرادت إيصالها، وذلك بعد هدوء نسبي شهدته المدينة أعقب إعلان الانتصار على تنظيم داعش عام 2017.

وأيا ما كان الأمر، فإن هجمات ساحة الطيران جاءت بعد يوم واحد من تسلم جو بايدن إدارة البيت الأبيض، الأمر الذي اعتبره محللون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي الجديد، فيما وصفها آخرون بأنها مؤشر على بداية تنفيذ ما يعرف بـ”مشروع بايدن” لتقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم.

رسائل تفجير جسر الأئمة

اللواء يحيى رسول، المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، تحدث لشبكة (رووداو) الاعلامية، امس الثلاثاء (9 آذار 2021) عن تفاصيل انفجار جسر الائمة، داعيا لـ”عدم الانجرار وراء الشائعات التي تحاول جهات من خلالها زرع الفتنة بين جموع المسلمين”.

وفي حين أكد رسول، أن “جموع الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية لأداء زيارة الإمام الكاظم (ع) مستمرة بانسيابية عالية”، لفت الى أن “الوضع مسيطر عليه بشكل تام حيث تقوم قوات خاصة بعمليات البحث والتفتيش ضمن منطقة الحادث”.

وحول الحصيلة النهائية للهجوم، لفت رسول إلى مقتل امرأة واصابة 8 مدنيين بالانفجار.

التأثير على مجرى الانتخابات المقبلة

عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، من جهته وصف اعتداء الاثنين، في جسر الائمة ببغداد بـ”الارهابي ومحاولة خائبة لخلط الأوراق والتأثير على الانتخابات المقبلة، وجر الناخبين الى الاصطفاف الطائفي والذي انتهى وولى ولن يعود ابدا”.

وأكد الشمري في بيان، أن “الارهاب لن يجر البلاد الى الفوضى بمحاولاته الخائبة، والعراقيون وصلوا الى مستوى عال من الوعي وأن وحدتهم سر قوتهم وتضامنهم أساس لبناء البلد وتخليصه من الارهاب والفساد”، مشدداً على “أهمية ان يعي الجميع خطورة مايخطط له الارهابيون والفاسدون الذين هم وجهان لعملة واحدة لجر البلاد الى الفوضى والفتنة بوحدة قرارهم وعدم السماح لأي جهة بالعزف على هذا الوتر النتن”.

رسائل تطمين

إمام وخطيب جامع الأمام أبي حنيفة النعمان في مدينة الاعظمية، مصطفى البياتي، من ناحيته أكد في تصريح لشبكة (رووداو) الاعلامية، امس الثلاثاء، “تبنيه شخصيا لتداعيات التفجير التي أفضت الى اعتقال ثلاثة من ابناء المدينة بحملة امنية لتفتيش المناطق المحيطة بالحادث”، مؤكداً اطلاق سراح واحد منهم والابقاء على الاثنين الآخرين، مع الاشارة الى متابعة مجريات التحقيق التي قد تفضي الى اطلاق سراحهما.

وختم رجل الدين السني بالقول: “ستبقى الكاظمية والاعظمية مدينتا الاخاء والمحبة والوحدة وان هذا التفجير نفذته ايادٍ اجرامية لم تفرق بين ابناء هاتين المدينتين”.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجه في وقت مبكر من يوم امس الثلاثاء، بحماية الزائرين وبذل أقصى درجات الانتباه والاستعداد لضمان انسيابية مراسيم زيارة الإمام الكاظم، خلال اجتماع أمني طارئ عقب انفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة بمنطقة الأعظمية في العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني بعد منتصف الليلة الماضية بأن الانفجار أسفر عن استشهاد امرأة، لافتةً إلى إجراء عمليات طارئة لثلاثة من المصابين بإشراف وزير الصحة حسن التميمي، فيما غادر بقية المصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج، بعد ساعات من إعلان حصيلة أولية لضحايا انفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد أشارت إلى إصابة ثمانية أشخاص.

وأجرى الكاظمي، فجر امس الثلاثاء، زيارة لمقر قيادة عمليات بغداد حيث ترأس اجتماعاً حضره كل من وزير الداخلية، ونائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، فضلاً عن عدد من القيادات الأمنية وضبّاط الأجهزة العسكرية والأمنية.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأن الأخير اطلع على سير تنفيذ الإجراءات الأمنية المتخذة وتفاصيل التفجير برمانة يدوية في مكب نفايات الذي استهدف الزائرين المشاركين في إحياء مراسيم زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام.

وتابع الكاظمي تنفيذ الخطط والواجبات الموكلة للقوات الامنية وتأكيد حماية الزائرين كما وجّه ببذل أقصى درجات الانتباه والاستعداد “لضمان انسيابية مراسيم زيارة الامام موسى بن جعفر عليه السلام وجميع الفعاليات والنشاطات الجارية في العاصمة الحبيبة بغداد”.

وكانت خلية الإعلام قد أشارت في وقت سابق إلى أن قوة خاصة باشرت بعملية بحث وتفتيش دقيق قرب مكان الحادث للتحقيق من الملابسات، أدت الى اعتقال ثلاثة اشخاص في مدينة الاعظمية القريبة من مكان الحادث، في وقت مازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسيابية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم.

وعانى العراق لنحو عقد من حرب طائفية أهلية بين السنة والشيعة، أتت على المئات من ابنائه وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم مرغمين، برسائل تهديد كانت تُرمى في فناء الدار وتمهل أصحابها أياماً أو حتى ساعات ويكون الذبح أو الاختطاف مصير من يتجاهل أوامر المهددِين، حتى أفرغ كل حي من السكان الذين لا ينتمون للمذهب الذي طغى بقوة السلاح المنفلت، كما لا تزال حوادث تسببت بتأجيج نيران الحرب المستعرة حاضرة بألم في ذاكرة العراقيين حتى اليوم، ومنها تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006 الذي تبعه استهداف ممنهج لمساجد وحسينيات المذهبين، وكانت الجثث مقطوعة الرأس في شوارع بغداد وبقية المحافظات منظراً مألوفاً كل صباح لضحايا تلك “الفتنة” على يد أشخاص لا يربطهم بالضحايا ثأر شخصي سوى تنفيذ توجيهات داخلية (من أحزاب مسلحة بميليشيات) أو خارجية لتحقيق مصالح دول ليس للعراقيين فيها ناقة ولا جمل.