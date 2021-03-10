صحة الاقليم توضح بشأن فرض الحظر خلال أعياد نوروز

كشف وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، الاثنين، عن الإجراءات المتوقع اتخاذها خلال عطلة أعياد نوروز لهذا العام، مؤكدا انه لا يوجد حتى الآن مقترح بفرض حظر التجول.

وقال برزنجي، في مؤتمر صحفي، اليوم، 8 آذار 2021، أنه سيتم تقديم مقترحات بشأن عطلة أعياد نوروز، كما سيتم بحث مسألة فرض حظر التجول خلال تلك الأيام”.

وشدد على “ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية بسبب ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا”، مبينا أن الإصابات التي تم تسجيلها مؤخرا هي من السلالة الجديدة.

وأشار إلى أنه من المقرر ان تصل الوجبة الثانية من اللقاحات الى الاقليم عن طريق وزارة الصحة العراقية في الـ 15 من الشهر الحالي، مشيرا إلى أن الكمية المقرر وصولها هي 187 ألف جرعة.

جدير بالذكر ان حكومة اقليم كوردستان، كانت قد فرضت العام الماضي، حظرا شاملا للتجوال خلال أيام عيد النوروز الذي يتم الاحتفال به اعتبارا من ليلة الـ 21 من شهر آذار من كل عام.