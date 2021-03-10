كلبا بايدن يغادران البيت الأبيض بعد «حادث عض»

أعاد الرئيس الأميركي جو بايدن كلبيه إلى منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير بعد «حادث عض» تعرض له ضابط أمن في البيت الأبيض، على ما أفادت وسائل الإعلام الأميركية أمس (الاثنين).

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدرين لم تذكر اسميهما أن تصرفات عدوانية صدرت عن ميجور البالغ ثلاث سنوات، وهو أصغر كلبي آل بايدن من نوع «جيرمن شيبرد»، منها القفز والنباح ومهاجمة موظفي البيت الأبيض وعناصر الأمن.

وأشار المصدران إلى حصول «حادث عض» من دون أن يحددا ما إذا كان تسبب في إصابات. إلا أن الحادث اعتبر خطيراً بما يكفي لاتخاذ قرار بإعادة الكلبين ميجور وتشامب البالغ 13 عاماً إلى منزل آل بايدن في ويلمنغتون الأسبوع الفائت.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد تبنى جو بايدن وزوجته ميجور العام 2018، ليصبح بذلك أول كلب يتم تبنيه من مأوى للحيوانات يدخل البيت الأبيض.

وفي مقابلة أجريت معها الشهر الفائت، أعربت السيدة الأولى جيل بايدن عن قلقها بشأن نقل كلبيها إلى مقر إقامتها الجديد في واشنطن.

وقالت لشبكة «إن بي سي» التلفزيونية «عليهما أن يستقلا المصعد، وهو ما لم يعتادا عليه، وعليهما الخروج إلى الحديقة الجنوبية بينما يراقبهما الكثير من الناس».

ولم يكن الرئيس السابق دونالد ترمب يحتفظ بأي حيوان أليف في المقر الرئاسي.