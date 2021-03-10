كوردستان تسلّم DNO النرويجية 42.2 مليون دولار من مستحقاتها النفطية

اعلنت شركة DNO النرويجية، المشغلة للنفط والغاز في إقليم كوردستان، تسلمها مبلغ 42.2 مليون دولارصافي للشركة من حكومة الإقليم منها 31.9 مليون دولار أمريكي تمثل حصة الشركة المستحقة في كانون الثاني عام 2021 لتسليم النفط الخام للتصدير.

وقالت شركة DNO في بيان، إن «التسويق كان من رخصة حقل طاوكي في كوردستان، كما كان هناك 4.3 مليون دولار عبارة عن دفعة تجاوز تعادل ثلاثة بالمائة من إجمالي إيرادات ترخيص الحقل بموجب اتفاقية تسوية الذمم المدينة في آب عام 2017 و 6.2 مليون دولار أمريكي عبارة عن دفعة من متأخرات الشركة البالغة 259 مليون دولار أمريكي عن فواتير سابقة».

وأضافت أنه «تم تعليق الاستحقاقات الشهرية ومدفوعات التجاوز في أوائل العام الماضي من قبل حكومة إقليم كوردستان التي تضررت من انخفاض عائدات النفط والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فايروس كورونا، وبعد توقف دام أربعة أشهر، تم استئناف مدفوعات المستحقات في آذار عام 2020 واستؤنفت الآن مدفوعات التجاوز مع دفعة كانون الثاني لعام 2021».

وأشارت إلى أن «دفعة المتأخرات هي أول دفعة يتم استلامها بموجب خطة حكومة إقليم كوردستان، اعتباراً من كانون الثاني من عام 2021، وإذا تجاوز متوسط أسعار برنت في أي شهر 50 دولارًا أمريكيًا للبرميل، فسيتم دفع نصف عائدات التصدير الإضافية لشركاء حقل طاوكي ويتم تقاسمها بالتناسب مع مصالحهم في الترخيص».

يذكر أن لدى شركة DNO حصة 75 بالمائة في حقل طاوكي إلى جانب شركة Genel Energy التركية.