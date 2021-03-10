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نجم سان جيرمان يغيب عن مواجهة برشلونة في دوري الابطال

كشف باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، عن غياب نجمه البرازيلي نيمار جونيور عن مواجهة برشلونة، غدا الأربعاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الباريسي في بيان، إن النجم البرازيلي لن يكون متاحا للمباراة رفقة الثنائي خوان بيرنات الذي يواصل برنامجه التأهيلي بعد التعافي من إصابته في الرباط الصليبي، والإيطالي مويس كين الذي ينفذ بروتوكول الحجر الصحي للتعافي من فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن نيمار شارك في جزء من التدريبات الأسبوع الماضي، لكنه سيواصل برنامجه التأهيلي بشكل فردي، وسيتم إصدار بيان آخر بحالته خلال أيام.

ولفت أيضا إلى أن حارس المرمى الإسباني سيرجيو ريكو، غاب عن مران الفريق صباح اليوم الإثنين لأسباب خاصة.

ويتعافى نيمار من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة كان ب‍كأس فرنسا يوم 10 فبراير/ شباط الماضي، وتسببت في غيابه عن الفوز العريض في معقل برشلونة بنتيجة 4-1.

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