Posted on by

ولي العهد السعودي يلتقي المبعوث الروسي للتسوية السورية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه المبعوث الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في الرياض، اليوم (الثلاثاء)، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

حضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان.

كما حضر من الجانب الروسي السفير لدى السعودية سيرغي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اللواء سيرغي أفاناسييف.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close