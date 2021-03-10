ولي العهد السعودي يلتقي المبعوث الروسي للتسوية السورية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه المبعوث الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في الرياض، اليوم (الثلاثاء)، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

حضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان.

كما حضر من الجانب الروسي السفير لدى السعودية سيرغي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اللواء سيرغي أفاناسييف.