اغتيال والد الناشط المختطف علي جاسب في ميسان

أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، أمس الأربعاء، بمقتل والد المحامي المغيب علي جاسب. وأبلغ المصدر أن “مجهولين يستقلون دراجة نارية، فتحوا نيران أسلحتهم بمنطقة المعارض ضد والد المحامي المغيب (علي جاسب حطاب الهليجي) وأردوه قتيلا على الفور”.

وأضاف المصدر، أن “تفاصيل الاغتيال لم تعرف ملامحها حتى الآن، فيما اذا كان بسبب عشائري أو يتعلق بحادثة تغييب نجله”. وكان المحامي والناشط علي جاسب، قد اختطف في الثامن من تشرين الأول 2019، وسجل على انه من أوائل الذين اختطفوا بعد احتجاجات تشرين، وانقطع أثره من ذلك الحين.

ووثقت كاميرا مراقبة في حينها لحظة اختطاف المحامي علي، في محافظة ميسان، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.