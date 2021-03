الالعاب الاولمبية بين الاغريق وغيرهم من الشعوب

السومريون والالعاب الرياضية – 3 –

ا . د . قاسم المندلاوي

ان اول واقدم حضارة بشرية ظهرت على وجه الارض هي ” الحضارة السومرية في جنوب بلاد الرافدين في سومر القديمة التي نشأة فيها الكتابه المسمارية منذ حوالي 3200 ق م وتعتبر اقدم ابجدية عرفها التاريخ وظلت الكتابه السومرية 2000 سنة لغة الاتصال بين دول الشرق و الغرب ” ديلا بورت القاهرة 1997 ، وكانت مدينة ” اور ” عاصمة لهذه الحضارة وتدل الاستكشافات الاثرية انه في بداية العصر التاريخي كانت هناك ثقافة رياضية عالية عند ” السومريين ” ، فقد عثر البروفيسور ” وولي ” الذي قام بالحفر في” اور” على الهياكل العظمية الخاصة بافراد الحاشية من الرجال و النساء و كذلك المركبات و هياكل الثيران التي كانت تستعمل في الحفلات والمهرجانات والالعاب الرياضية فضلا عن الحروب ، هذا الى جانب تواجد الكؤوس بجوار اصحابها وهناك ادلة تاريخية يعود الى فجر السلالات السومرية الثاني ” 3000 ق.م ” على هيئة اختام اسطوانية منقوشة بمشاهد من المصارعة و الملاكمة ، ويذكر المؤرخ البروفيسور ” جوزيف كليما ” 1963 براغ ” كانت للمصارعة و الملاكمة شأن كبير لدى شعوب وادي الرافدين وكان السومريين هم اول من اهتمو بالمصارعة و الملاكمة ، كما و اكتشف المنقبون آثار يرجع تاريخه الى ” 4450 ق.م نحت عليه مشاهد المصارعة و الموسيقى وهذه المسلة السومرية هي اول واقدم أثر في العالم القديم يثبت استخدام السومريين للطبل مع لعبة المصارعة وذلك قبل ان تعرف في بلاد اليونان باكثر من ” 2500 عام ق . م ” بهنام ابو الصوف 2010 عمان ” وقد اشار البروفيسور ” فرنتيشك كراتكي ” 1964 براغ ” الى اهتمام السومريين ومعظم شعوب وادي الرافدين بالمصارعة والرياضات الاخرى وفي ” تل اسمر ” عثر المنقبون على تمثال لصراع بين بطلين يرجع تاريخه الى حوالي ” 2800 ق.م ” وفي ” تل اجرب ” عثر ايضا على تمثال آخر يدل على المصارعة ويعتقد انه البطل ” كلكاميش ” وهو يصارع الاسود و كذلك ” الصراع ما بين كلكامش و انكيدو يتصارعان كالثورين الوحشين انتهى بفوز كلكاميش ” ايام كان الاخير ملكا على مدنيه ” اورك ” السومرية بحدود عام ” 2700 ق.م ” كما تثبت ادلة اثرية تاريخية من ذلك العصر” فجر السلالات السومرية الثاني و قبله ، في مطلع الالف الثالث قبل الميلاد على هيئة اختام اسطوانية منقوشة بمشاهد من المصارعة و الملاكمة بين رجال مفتولي العضل كما عثر ايضا تماثيل من البرونز ومن نفس الفترة التاريخية او بعدها لرجلين متقابلين بوضعية الملاكمة ” مارشل ايج 1971 بغداد ” وفي ” اور ” عثر على مجموعة تماثيل لالعاب الاطفال مصنوعة من الطين و الحجار يرجع تاريخها للعهد السومريين ويعتقد ان هذه الالعاب كانت تستعمل في الحفلات و المهرجانات الرياضية و الاعياد الدينيه وتشير النحوت من صور وتماثيل الى ممارسة شباب بابل و آشور مختلف انواع الرياضة ، كالجري والرمي بالنبال و المصارعة و الملاكمة و ركوب الخيل و الفروسية و السباحة وصيد الحيوانات و السمك فضلا عن التدريب على التمرينات البدنية وسباقات في قيادة العربات ، فقد كان معروفا عند السومريين حيث استعملت الثيران لجرعربات الحمل ولجر المحراث الزراعي ايضا ، اما الحمير وليس الخيول فقد استعملت لجر العربات و المركبات ، و يبدو ان مباريات في سباق العربات كانت تجري آنذاك ” كامل لويس 2000 بغداد ” ، وعلى الرغم من اهمية استخدام العربات في الحروب فانها ادت دورا كبيرا في الاستعراضات العسكرية و كذلك في الاحتفالات الرياضية والمناسبات المختلفة وفي الصيد و المسابقات الرياضية ” نفس المصدر السابق ” وقد اكتشفت البعثة الامريكية من المعهد الشرقي في شيكاغو” في معبد تل اجرب بمنطقة ديالى ” على عربة مصنوعة من مادة نحاسية سومرية يعود تاريخها الى ” 2800 ق. م ” و عثر ايضا على مجموعة اخرى من ادوات صيد السمك يرجع تاريخها الى ” 3000 ق.م ” وفي ” اور و تل اسمر ” عثر ايضا على كمية كبيرة من الاسلحة و العربات الحربية كانت تستعمل في الحروب و الصيد ، وفي عام 1919 عثرالخبير الانكليزي ” هال ” في منطقة العبيدي على مجموعة من الاسلحة الحربيىة كالسكاكين و خناجر و اسلحة الصيد مصنوعة من الحجارة يرجع تاريخها الى ” 3500 سنه ق.م ” وقد عثر ايضا على عربة حربية تجرها اربعة حمير ” المتحف العراقي ” ، كما تم العثور على معبد كبير في منطقة ” الحضر ” و وجد فيه ملعبا كبيرا و احواضا للسباحة يعود تاريخها الى عهود قبل البابليين ، كانوا يستعملونه مركزا للتدريبات العسكرية و الرياضية لشبابهم . ان كل هذه الاثباتات الاثرية تدل على ممارسة شعوب وادي الرافدين للالعاب و خاصة المصارعة و الملاكمة ذات العلاقة بالطقوس و الاحتفالات و المهرجانات الدينية والشعبية ، والسومريون هم اول الاقوام استخدموا الموسيقى و الاناشيد خلال المهرجانات و الاحتفالات الرياضية و الدينية قبل المصريين و الفينيقيين والاغريق .ففي مدينة ” اور” عثر البرفيسور ” وولي ” 1917 ” على قيثارة ” الالة الموسيقية ” وكثير من الالات الموسيقية الاخرى كالمزمار مصنوعة من الطين ” المتحف العراقي ” وتدل كل هذه الاكتشافات الاثرية على ان السومريين اهتموا ايضا بالفن و الموسيقى واستخدموه في المهرجانات الرياضية والانشطة الترفيهية والتسلية قبل الاغريق ، فضلا عن اهتمامهم بالاعداد العسكري و القتالي ” المندلاوي براغ 1971 ” و يذكر البروفيسور ” نجم الدين السهروردي 1983 مطبعة جامعة الموصل ” بان الموسيقى كانت احدى مظاهر التربية في حضارة وادي الرافدين و النيل ثم انتقلت الى الاغريق في العصور القديمة فازدهرت الموسيقى عندهم ، و من خلال دراستنا للاثار القديمة المعروضة في المتحف العراقي ببغداد و المتحف البريطاني بلندن ومتحف اللوفر في باريس و متحف الاثار القديمة في واشنطن العاصمة الامريكية ومتاحف اخرى تثبت على ان شعوب وادي الرافدين من السومريين و الاشوريين و البابليين و الميديين و الكاشيين وغيرهم قد اقاموا المهرجانات و الاحتفالات الرياضية – الدينية قبل الفينيقيين والاغريق وغيرهم ” المندلاوي 1970 وارشو – بولونيا ” و يذكر ” صبحي انور رشيد 1984 بغداد ” كانت تجري الالعاب الرياضية وفي المقدمة المصارعة والملاكمة بمرافقة الموسيقى التي تقدمها الات ايقاعية جلدية والات وترية والات مصوت بذاتها ، و يذكر الباحث الانكليزي ” كورت زاكس 1940 – عن رضا العطار صوت العراق 2/20 /2021 ” … ان جميع الالات الموسيقية الاوربية جائتنا من الشرق ، والالة الوحيدة التي كنا نحن الاوربيين نعتبرها من مبتكراتنا وهي – الة البيانو – ” ونظرا للعلاقات التجارية و الحروب انتقلت الكثير من العلوم والفنون الهندسية و الصناعية والعسكرية والرياضية والموسيقية وغيرها من السومريين الى الفينيقيين و المصريين والاغريق وغيرهم ، واذا كان الاغريق قد اطلقوا على العابهم الرياضية ” بالالعاب الاولمبية ” نسبة الى جبل ” اولمبيا ” التي اقيمت فيها ” الالعاب الرياضية الاغريقية ” ولاول مرة عام 776 ق .م من قبل ” ايفينوس ” ملك ليديا ، واستمرت تقام هذه الالعاب و حتى في زمن الرومان الذين احتلوا بلاد اليونان عام 146 ق م وفرضوا سيطرتهم على الدورات الاولمبية ، ورغم ذلك ظلت هذه الالعاب تقام كل 4 سنوات و لغاية عام 393 ميلادية تم الغائها من قبل الامبراطور البيزنطي ” تيودوروس الاول ” ، وبعد غياب طويل وبفضل المفكر الفرنسي ” بيردي كوبيرتان ” بدأ احياء هذه الالعاب عام 1896 حيث اقيمت اول دورة اولمبية حديثة في اثينا – اليونان ، واعتبر ” كوبيرتان ” هو مؤسس الالعاب الاولمبية الحديثة ” و مصمم شعاراتها ودستورها – موقع كوكل ، اوليمبيديا – بالانكليزية ” ، و استمرت اقامة هذه الالعاب كل 4 سنوات في دول مختلفة باستثناء ثلاث مرات تمت الغائها بسبب الحروب ” في عام 1916 حرب العالمية الاولى ، و في عامي 1940 و1944 حرب العالمية الثانية و تاجلت مرة واحدة بسبب انتشار ” فيروس كورونا ” في العالم ” من 24 تموز 2020 الى 23 تموز 2021 ” في طوكيو – اليابان . .

اما بالنسبة للالعاب الرياضية التي كانت تقام خلال مهرجانات و احتفالات دينية اوعسكرية لدى السومريين وغيرهم من شعوب وادي الرافدين ، كانت ايضا تحمل ” اسما محددا ” او ” اسماء محددة ” لم نتعرف عليه بسبب قلة المصادر والمراجع لدى الباحث ، و سيكتشف ونتعرف عليه في يوم من الايام بفضل الابحاث المستمرة من قبل العلماء والمنقبين عن الاثار في مناطق حضارات شعوب وادي الرافدين ، وهناك بقايا بعض الاثار لتلك الالعاب الرياضية التي حافظت على استمرارها والى يومنا مثل ” العاب الزورخانة ” وهي لاتزال في حيويتها ونشاطها سيما في شرق كوردستان ” في كرمنشاه و ايلام و شار زور ” اي مدينة المصارعة – و للحقيقة فان هذه المدينة سميت بهذا الاسم ، لانه كان قديما تقام فيها “مسابقة المصارعة ” بين ابطال هذه المدينة ، وكان المصارع الاقوى يصبح حاكما عليها ” محمد مندلاوي صوت كوردستان 2020 ” ، ان هذا المثال الواقعي شبية لما حدث لدى الاغريق في تسمية العابهم الرياضية ” بالالعاب الاولمبية ” ، ولايزال اغلب ابطال المصارعة ورفع الاثقال الذين يمثلون ايران في المسابقات الاولمبية والعالمية ويفوزون بالمداليات الذهبية هم ابطال الكورد ، و لقد انتشرة الزورخانات ايضا في طهران و خرسان والاهواز ..الخ ، كذلك في السليمانية واربيل و بغداد و الكاظمية وكربلاء و البصرة ، وفي الكويت وغيرها .

المصادر و المراجع .

يتبع